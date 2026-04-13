Un trofeo europeo che diventa orgoglio cittadino e simbolo di un percorso costruito con determinazione. La Smile Cosenza Pallanuoto femminile è stata accolta a Palazzo dei Bruzi dal sindaco Franz Caruso per celebrare la vittoria della Conference Cup, conquistata ad Atene al termine di una finale combattuta contro le spagnole del Sant Feliu.

Una prima partecipazione che si è trasformata in un successo storico per la squadra cosentina, guidata dal tecnico Gaetano Occhione. Con lui, presenti all’incontro anche il presidente Francesco Manna e il dirigente Andrea Borsani, insieme ad alcune delle protagoniste in vasca: Federica Morrone, Cristina Malluzzo e Giusy Citino, che hanno portato con sé il trofeo alzato nella capitale greca.

Ad accoglierle, oltre al primo cittadino, anche la vicesindaca Maria Locanto e il consigliere comunale Francesco Turco. «Siete il nostro vanto e il nostro orgoglio – ha dichiarato Franz Caruso –. Questo salone vi ha già viste ospiti prima della partenza e oggi vi ritrova vincitrici: è stato di buon auspicio».

Il sindaco ha sottolineato il valore del lavoro svolto dalla società e dallo staff tecnico. «La Smile ha scritto la storia ad Atene – ha aggiunto – ma questo risultato non è un punto di arrivo. È il frutto di una programmazione attenta e rappresenta l’inizio di una nuova fase di successi».

Un passaggio dedicato anche all’allenatore Occhione, «capace di trasmettere forza e determinazione alle sue ragazze», contribuendo a costruire un gruppo competitivo e coeso.

La cerimonia si è conclusa con un momento simbolico: le giocatrici, insieme ai dirigenti e al tecnico, hanno firmato il libro d’onore degli ospiti illustri di Palazzo dei Bruzi, posando accanto alla Conference Cup. Un gesto che suggella un traguardo destinato a restare nella storia sportiva della città.