A causa di una serie di disservizi, i nuotatori sono costretti ad allenarsi a Rende. La denuncia: «Il Comune, proprietario dell’impianto sportivo, ha l’obbligo di vigilare sulla gestione di questo bene pubblico»

Con una lettera aperta indirizzata al Sindaco Di Cosenza, Franz Caruso, agli assessori e alla società Aqa Cosenza Asd, un gruppo di genitori di giovani atleti del nuoto agonistico denuncia il progressivo declino della Piscina Comunale di Cosenza.

I firmatari segnalano una serie di gravi disservizi organizzativi che rischiano di spingere i ragazzi ad abbandonare lo sport. Tra le principali criticità sollevate nella nota: gare regionali spostate, finali di categoria disputate nei giorni infrasettimanali ed esordienti trasferiti a Lamezia Terme, con gravi disagi per atleti e famiglie, chiusure per ponti e festività, l'impianto è rimasto chiuso il 2 maggio, l'1 e il 2 giugno scorsi. P

«Per non interrompere gli allenamenti – scrivono i genitori dei giovani atleti - i ragazzi sono stati costretti a trasferirsi a Rende e, grazie ad AQA, fino al Centro Federale di Crotone. Inoltre, è stato annullato lo storico Meeting di Cosenza. Dopo 23 anni, la manifestazione è saltata, parrebbe per problemi di temperatura dell'acqua della vasca esterna, azzerando un indotto che portava in città circa 700 atleti e faceva registrare il sold out negli alberghi»

I genitori dei giovani nuotatori denunciano inoltre «lo spreco» della vasca olimpionica: «La struttura da 50 metri, fiore all'occhiello del Sud, resta aperta al massimo due mesi all'anno. Non possiamo permettere che una struttura pubblica diventi una cattedrale nel deserto in cui lo sport agonistico sia percepito solo come un fastidio o un peso economico», continua la nota del gruppo di genitori dei giovani atleti del nuoto, che formulano al Comune di Cosenza la seguente richiesta: «L'Amministrazione Comunale, proprietaria dell'immobile, intervenga immediatamente per accertare le cause dei disservizi e vigilare con rigore sulla gestione del bene pubblico, a tutela della crescita sana dei giovani cosentini».

Intanto, oggi e domani nuovamente allenamenti a Rende grazie - concludono i genitori - alla disponibilità della “Rende Nuoto” fino a quando la piscina scoperta resterà fruibile».