Cosenza compie un passo deciso verso il futuro dello sport con la nascita della Polisportiva SMILE, un progetto ambizioso pensato per diventare il nuovo motore di crescita, innovazione e partecipazione dell’intero movimento sportivo cittadino. Non una semplice nuova società, ma una realtà concepita per unire, rafforzare e proiettare nel domani le energie sportive del territorio.

La Polisportiva SMILE è stata presentata nel corso di una partecipata serata al Museo Multimediale di Cosenza, alla presenza di autorità, rappresentanti istituzionali, sponsor, dirigenti sportivi e, soprattutto, delle atlete della pallanuoto femminile, simbolo e cuore del progetto. A illustrare la visione sono stati il presidente Francesco Manna, il vicepresidente Armando Filomia e il tesoriere e segretario, avvocato Andrea Borsani.

Dai loro interventi è emersa una linea chiara: costruire una rete solida tra discipline, persone e competenze, capace di generare opportunità concrete e percorsi strutturati, con una programmazione già orientata al 2026. La Polisportiva nasce con l’obiettivo di creare un ecosistema sportivo moderno, inclusivo e multidisciplinare, in grado di accompagnare l’atleta in ogni fase del proprio percorso, dall’attività di base all’alto livello.

La Serie A1 femminile, orgoglio di Cosenza

Cuore pulsante e punta di diamante del progetto è la pallanuoto femminile di Serie A1, autentico orgoglio della città. Una squadra che rappresenta l’eccellenza sportiva nazionale e che porta il nome di Cosenza ai vertici del panorama italiano ed europeo, diventando modello di sport femminile, professionalità e identità territoriale.

La A1 femminile non è solo il vertice agonistico della Polisportiva SMILE, ma anche il faro ispiratore dell’intero movimento: un riferimento per le giovani atlete, per i settori giovanili e per tutta la comunità sportiva. Un percorso costruito con programmazione, competenze e sacrificio, che dimostra come anche dal Sud possano nascere realtà sportive d’élite, capaci di competere ai massimi livelli.

Giovani, Serie C, nuoto e tuffi: la filiera dello sport

Grande attenzione è riservata ai settori giovanili della pallanuoto, considerati il vero cuore educativo del progetto e palestra di valori come rispetto, disciplina e senso di appartenenza. Accanto alla A1 femminile trova spazio anche la Serie C, anello di congiunzione fondamentale tra il vivaio e l’alto livello, pensato per favorire la crescita di atleti, tecnici e identità sportiva.

Un ruolo centrale è affidato anche al nuoto e ai tuffi, con particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi che quotidianamente si allenano con impegno e passione. Una filiera che parte dalla base, valorizza il talento e punta a formare atleti completi e persone consapevoli, in sinergia con scuole, istituzioni e realtà del territorio.

Un Consiglio direttivo di alto profilo

A rafforzare la credibilità della Polisportiva SMILE è un Consiglio direttivo composto da 13 figure di alto profilo, provenienti da ambiti strategici per lo sviluppo sportivo e sociale della città:

Pino Pasqua , medico chirurgo e direttore sanitario dell’AO di Cosenza;

, medico chirurgo e direttore sanitario dell’AO di Cosenza; Elga Rossignuolo , funzionario della Polizia di Stato – Questura di Cosenza;

, funzionario della Polizia di Stato – Questura di Cosenza; Carlo Federico , specialista in radiodiagnostica e patologie sportive;

, specialista in radiodiagnostica e patologie sportive; Costantino Gigliotti , presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Cosenza;

, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Cosenza; Giuseppe Guido , professore associato dell’Università della Calabria;

, professore associato dell’Università della Calabria; Sergio Mazzuca , imprenditore e Cavaliere OMRI;

, imprenditore e Cavaliere OMRI; Cristian Cristiano , avvocato penalista;

, avvocato penalista; Luigi Elia , direttore distrettuale BNL – BNP Paribas;

, direttore distrettuale BNL – BNP Paribas; Marella Burza , imprenditrice Burza Immobiliare e Confindustria Cosenza;

, imprenditrice Burza Immobiliare e Confindustria Cosenza; Piergiorgio Falvo , ingegnere;

, ingegnere; Angelo Corsi , ex calciatore professionista e scout dell’Empoli Calcio;

, ex calciatore professionista e scout dell’Empoli Calcio; Mario Stumpo , tech entrepreneur;

, tech entrepreneur; Fabio Aloe, maestro nazionale FITP e direttore tecnico del Tennis Club Cosenza.

Un gruppo eterogeneo, competente e profondamente radicato nel territorio, capace di offrire alla Polisportiva una visione multidisciplinare e un approccio professionale a 360 gradi.

Uno sguardo al futuro

La Polisportiva SMILE non nasce come iniziativa estemporanea, ma come progetto strutturato di lungo periodo. A partire dal 2026 prenderanno forma programmi integrati che includeranno attività sportive per tutte le età, progetti educativi, collaborazioni con scuole e università, iniziative di prevenzione sanitaria ed eventi dedicati alla crescita di atleti, tecnici e famiglie.

Il messaggio è chiaro: lo sport può e deve essere un pilastro dello sviluppo territoriale. Con la nascita della Polisportiva SMILE, Cosenza si dota di una realtà capace di coordinare energie, valorizzare talenti – dai più piccoli agli atleti di vertice – e costruire un futuro sportivo più forte, inclusivo e ambizioso.

E, tra annunci, presentazioni e un clima di festa natalizia, la SMILE parte davvero… con un sorriso in più.