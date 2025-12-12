Presentato al Museo Multimediale il progetto che unisce eccellenza, settori giovanili e multidisciplinarietà. Al centro la Serie A1 femminile di pallanuoto
Cosenza compie un passo deciso verso il futuro dello sport con la nascita della Polisportiva SMILE, un progetto ambizioso pensato per diventare il nuovo motore di crescita, innovazione e partecipazione dell’intero movimento sportivo cittadino. Non una semplice nuova società, ma una realtà concepita per unire, rafforzare e proiettare nel domani le energie sportive del territorio.
La Polisportiva SMILE è stata presentata nel corso di una partecipata serata al Museo Multimediale di Cosenza, alla presenza di autorità, rappresentanti istituzionali, sponsor, dirigenti sportivi e, soprattutto, delle atlete della pallanuoto femminile, simbolo e cuore del progetto. A illustrare la visione sono stati il presidente Francesco Manna, il vicepresidente Armando Filomia e il tesoriere e segretario, avvocato Andrea Borsani.
Dai loro interventi è emersa una linea chiara: costruire una rete solida tra discipline, persone e competenze, capace di generare opportunità concrete e percorsi strutturati, con una programmazione già orientata al 2026. La Polisportiva nasce con l’obiettivo di creare un ecosistema sportivo moderno, inclusivo e multidisciplinare, in grado di accompagnare l’atleta in ogni fase del proprio percorso, dall’attività di base all’alto livello.
La Serie A1 femminile, orgoglio di Cosenza
Cuore pulsante e punta di diamante del progetto è la pallanuoto femminile di Serie A1, autentico orgoglio della città. Una squadra che rappresenta l’eccellenza sportiva nazionale e che porta il nome di Cosenza ai vertici del panorama italiano ed europeo, diventando modello di sport femminile, professionalità e identità territoriale.
La A1 femminile non è solo il vertice agonistico della Polisportiva SMILE, ma anche il faro ispiratore dell’intero movimento: un riferimento per le giovani atlete, per i settori giovanili e per tutta la comunità sportiva. Un percorso costruito con programmazione, competenze e sacrificio, che dimostra come anche dal Sud possano nascere realtà sportive d’élite, capaci di competere ai massimi livelli.
Giovani, Serie C, nuoto e tuffi: la filiera dello sport
Grande attenzione è riservata ai settori giovanili della pallanuoto, considerati il vero cuore educativo del progetto e palestra di valori come rispetto, disciplina e senso di appartenenza. Accanto alla A1 femminile trova spazio anche la Serie C, anello di congiunzione fondamentale tra il vivaio e l’alto livello, pensato per favorire la crescita di atleti, tecnici e identità sportiva.
Un ruolo centrale è affidato anche al nuoto e ai tuffi, con particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi che quotidianamente si allenano con impegno e passione. Una filiera che parte dalla base, valorizza il talento e punta a formare atleti completi e persone consapevoli, in sinergia con scuole, istituzioni e realtà del territorio.
Un Consiglio direttivo di alto profilo
A rafforzare la credibilità della Polisportiva SMILE è un Consiglio direttivo composto da 13 figure di alto profilo, provenienti da ambiti strategici per lo sviluppo sportivo e sociale della città:
- Pino Pasqua, medico chirurgo e direttore sanitario dell’AO di Cosenza;
- Elga Rossignuolo, funzionario della Polizia di Stato – Questura di Cosenza;
- Carlo Federico, specialista in radiodiagnostica e patologie sportive;
- Costantino Gigliotti, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Cosenza;
- Giuseppe Guido, professore associato dell’Università della Calabria;
- Sergio Mazzuca, imprenditore e Cavaliere OMRI;
- Cristian Cristiano, avvocato penalista;
- Luigi Elia, direttore distrettuale BNL – BNP Paribas;
- Marella Burza, imprenditrice Burza Immobiliare e Confindustria Cosenza;
- Piergiorgio Falvo, ingegnere;
- Angelo Corsi, ex calciatore professionista e scout dell’Empoli Calcio;
- Mario Stumpo, tech entrepreneur;
- Fabio Aloe, maestro nazionale FITP e direttore tecnico del Tennis Club Cosenza.
Un gruppo eterogeneo, competente e profondamente radicato nel territorio, capace di offrire alla Polisportiva una visione multidisciplinare e un approccio professionale a 360 gradi.
Uno sguardo al futuro
La Polisportiva SMILE non nasce come iniziativa estemporanea, ma come progetto strutturato di lungo periodo. A partire dal 2026 prenderanno forma programmi integrati che includeranno attività sportive per tutte le età, progetti educativi, collaborazioni con scuole e università, iniziative di prevenzione sanitaria ed eventi dedicati alla crescita di atleti, tecnici e famiglie.
Il messaggio è chiaro: lo sport può e deve essere un pilastro dello sviluppo territoriale. Con la nascita della Polisportiva SMILE, Cosenza si dota di una realtà capace di coordinare energie, valorizzare talenti – dai più piccoli agli atleti di vertice – e costruire un futuro sportivo più forte, inclusivo e ambizioso.
E, tra annunci, presentazioni e un clima di festa natalizia, la SMILE parte davvero… con un sorriso in più.