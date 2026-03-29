Ad Atene, nella finalissima della Conference Cup femminile, la Smile Cosenza Pallanuoto ha scritto una pagina indelebile per lo sport italiano. Le calabresi hanno superato il CN Sant Feliu per 14-13 al termine di una partita combattutissima, diventando la prima squadra italiana a laurearsi Campione d’Europa nella pallanuoto femminile.Un trionfo meritato per la formazione guidata da Gaetano Occhione, che ha chiuso il percorso europeo senza mai subire sconfitte.L’allenatore Gaetano Occhione, intervistato subito dopo il fischio finale, non ha nascosto l’emozione: «Ormai c’è poco da dire, la vittoria è merito alla squadra che, nonostante la stanchezza, non ha mollato mai nemmeno nel finale».

Una volta alzata la coppa al cielo e indossato al collo la medaglia d’oro, Occhiione ha aggiunto con orgoglio: «L’avevamo sognata e oggi l’abbiamo qua. Io ringrazio la società per l’opportunità che mi ha dato. A tutte le ragazze - ha evidenziato ancora - va un encomio particolare per l’impegno, la voglia e la sopportazione che hanno avuto in queste giornate e in questo percorso europeo dove non siamo stati mai sconfitti».

Cosenza Pallanuoto Campione d’Europa Femminile, Occhione gongola

Il tecnico Gaetano Occhione ha voluto dedicare il successo anche a chi lavora dietro le quinte e ai suoi affetti più cari. «Questa coppa la dedico a tutte quelle persone che mi sono amiche, a Tommaso, al direttore dell’impianto che a volte mi aiuta, a Susanna, al bagnino che mi trova sempre. Insomma a tutte quelle persone che magari stanno dietro le quinte, non vivono nel palcoscenico e a cui in questo momento va pure il mio pensiero.» Un ringraziamento particolare è andato agli amici e, soprattutto, alla figlia «a cui dedico questo trofeo».

Questa vittoria rappresenta non solo il coronamento di un percorso europeo perfetto per la Smile Cosenza Pallanuoto, ma anche un momento storico per tutto il movimento della pallanuoto italiana femminile. Cosenza Pallanuoto e Gaetano Occhione entrano così di diritto nella storia dello sport calabrese e nazionale. Un titolo che rimarrà per sempre: la prima Coppa europea conquistata da una squadra italiana.