Un risultato che profuma di futuro e che premia il lavoro svolto negli ultimi anni sul territorio. La rappresentativa giovanile di Cosenza ha conquistato la Macroarea Centro-Sud della Coppa delle Province 2026, guadagnando così l’accesso alla fase finale nazionale dell’ambito trofeo di tennis. Un traguardo importante per i piccoli atleti, di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, che hanno saputo imporsi con determinazione e talento in un percorso iniziato già nelle settimane precedenti.

Il successo non è frutto del caso. La squadra cosentina ha iniziato il proprio percorso vincente lo scorso 29 marzo a Rende, sui campi del Chiappetta Sport Village, dove ha dominato la fase di micro area superando le rappresentative di Catanzaro Crotone, Vibo Valentia (unico raggruppamento), Reggio Calabria, Potenza e Matera.

Un lavoro preparatorio reso possibile grazie ai raduni organizzati dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, sotto il coordinamento del fiduciario provinciale Andrea Romagno. Proprio questi incontri, svolti nello stesso centro sportivo, hanno permesso di selezionare e far crescere i migliori giovani talenti del territorio attraverso il confronto e la condivisione.

Tennis, il trionfo di Cosenza a Messina

Il momento decisivo è arrivato nel fine settimana appena trascorso sui campi del Circolo Tennis e Vela di Messina. Qui la squadra cosentina ha messo in mostra tutto il proprio valore, conquistando la Macroarea Sud con prestazioni di alto livello. Nella prima sfida i giovani atleti di Cosenza hanno superato i padroni di casa con il punteggio di 29-25. Nel frattempo è arrivata la vittoria di Caserta contro Lecce. Era il preludio al successo finale di Cosenza contro Caserta, battuta con un convincente 30-24.

Un percorso netto che ha evidenziato non solo le qualità tecniche dei ragazzi, ma anche una grande solidità mentale, fondamentale in competizioni di questo tipo. A firmare questo importante risultato sono stati numerosi giovani atleti, suddivisi per categorie d’età, che hanno rappresentato con orgoglio la provincia di Cosenza. Un gruppo compatto, cresciuto sotto la guida dei maestri Andrea Romagno e Michele Zicarelli.

Determinante anche il contributo dell’intero settore tecnico, coordinato dal responsabile Pierpaolo Vidiri, con il supporto dei maestri nazionali Andrea Viceconte e Nino Gitto, oltre alla collaborazione dei fiduciari regionali. Il successo assume un valore ancora più significativo perché testimonia la crescita del movimento tennistico giovanile calabrese, sempre più competitivo anche a livello interregionale.

Ora la sfida nazionale

Archiviata la vittoria nella Macroarea, lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento: la fase finale nazionale, in programma a giugno in Lombardia, presso il centro estivo FITP di Brallo di Pregola. Un palcoscenico prestigioso dove i giovani talenti di Cosenza avranno l’opportunità di confrontarsi con le migliori realtà italiane e continuare a coltivare un sogno che, passo dopo passo, sta diventando sempre più concreto. Per la città e per l’intera provincia si tratta di un motivo di grande orgoglio: il tennis giovanile cosentino dimostra di avere basi solide e un futuro promettente.