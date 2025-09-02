A guidare il gruppo sarà il coordinatore tecnico coach Marco Crispino che accompagnerà le giovani atlete in un percorso di crescita sportiva e personale
La Cosenza Volley Club annuncia la partecipazione della propria squadra Under 18, composta in gran parte da ragazze delle annate 2010/2011, al campionato regionale di Serie D.
A guidare il gruppo sarà il coordinatore tecnico coach Marco Crispino, che accompagnerà le giovani atlete in un percorso di crescita sportiva e personale.
“La nostra priorità – sottolinea lo stesso Crispino – è far maturare le ragazze attraverso l’esperienza, senza mai dimenticare i valori fondamentali della pallavolo: impegno, spirito di squadra e sacrificio.”
Con questa scelta, la società conferma la volontà di investire sui giovani e di costruire il futuro della pallavolo cosentina, offrendo alle proprie atlete un’opportunità unica di confronto e crescita.