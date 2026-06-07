Dalle parole forti all'accordo definitivo nel giro di poche ore. Quella che sembrava una trattativa destinata a vivere l'ennesimo capitolo di tensione si è invece conclusa con la fumata bianca tanto attesa dalla tifoseria amaranto. La Reggina passa nelle mani di Matt Rizzetta.

Nella giornata di ieri l'imprenditore italo-americano aveva deciso di uscire allo scoperto con dichiarazioni dal tono deciso, che molti hanno interpretato come un vero e proprio ultimatum. Prima il messaggio pubblicato sui social, poi le parole rilasciate ad Alfredo Pedullà, nelle quali aveva espresso tutta la propria insofferenza per una trattativa che continuava a protrarsi senza una conclusione.

«È passato un mese ormai e bisogna iniziare a lavorare verso un sogno oppure fermarci per capire quali siano le vere intenzioni. Abbiamo accolto tutte le richieste. Quando voglio qualcosa fortemente vado dritto all'obiettivo lavorando 24 ore su 24 per raggiungerlo e spero che tutti abbiano questa mia urgenza. Siamo già ben oltre i limiti della mia pazienza ed è giunto il momento del dentro o fuori».

Parole che avevano inevitabilmente acceso il dibattito tra i tifosi e alimentato il timore di una possibile rottura. Il messaggio era chiaro: Rizzetta riteneva di aver fatto tutto il necessario per arrivare all'accordo e attendeva una risposta definitiva.

La svolta è arrivata poche ore dopo. Dopo settimane di confronti, rinvii e continui tira e molla, le parti sono riuscite a trovare l'intesa definitiva per il passaggio di proprietà del club. Tra oggi e domani sono attese le firme che renderanno ufficiale il cambio al vertice della società, mettendo la parola fine a una delle vicende più seguite degli ultimi mesi in casa amaranto.

Superato l'ostacolo della trattativa, l'attenzione si sposta ora sulla costruzione del nuovo progetto sportivo. La nuova proprietà dovrà accelerare la programmazione per recuperare il tempo inevitabilmente perso durante la trattativa e iniziare a definire le figure chiave che accompagneranno il nuovo corso.

In tal senso, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, starebbero già emergendo le prime indicazioni. Per il ruolo di direttore sportivo starebbe avanzando il nome di Montervino. Alle sue spalle resta Musa, nome che continua a essere monitorato con attenzione.

Anche per la panchina iniziano a delinearsi i primi nomi. Il profilo che sembra raccogliere i maggiori consensi è quello di Leandro Greco, mentre nella lista dei candidati figurano anche Ginestra e Bruno. Sullo sfondo resta inoltre una suggestione che continua a stuzzicare la fantasia della tifoseria: il ritorno di Mimmo Toscano.

Le prossime ore saranno quindi decisive non solo per formalizzare il passaggio di proprietà, ma anche per definire quindi le prime figure che accompagneranno Matt Rizzetta nella sua avventura alla guida della Reggina.

Per la tifoseria amaranto, però, il primo grande risultato è già arrivato. Dopo il «dentro o fuori» lanciato nella giornata di ieri, è arrivata la risposta che tutti aspettavano: la Reggina riparte da Matt Rizzetta.