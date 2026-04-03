Tutti e tre sono rispettivamente i capocannonieri di Eccellenza e dei due gironi di Promozione. Numeri importanti registrati finora e che attestano la loro incisività nei percorsi delle loro squadre

Amarildo Leirosa, Antonio Lentini e Rosario Cariati: certamente un tridente offensivo che stuzzicherebbe la fantasia di molti (anche per il buon gusto di vederli giocare insieme) e che porterebbe senz'altro frutti importanti alla causa, tra gol e magie. Il virtuale tridente sopra citato, però, non è stato chiamato in causa per caso e non perché sia superiore ai tanti altri attaccanti che animano i principali campionati dilettantistici regionali o per questioni di mercato. I tre nomi sopra menzionati sono rispettivamente i capocannonieri di Eccellenza, Promozione A e Promozione B. Dai loro piedi, dopo la sosta di Pasqua, passerà il destino delle rispettive squadre nelle quattro giornate che mancano al termine della stagione.

Impatto brasiliano

Praiatortora, Corigliano Marca e Taverna si aggrappano dunque ai loro centravanti che i gol li sanno fare eccome.

Partendo dal massimo campionato regionale, il Praiatortora è a un passo dalla Serie D dopo aver dominato la stagione in corso. Arrivato nel mercato di dicembre come vero e proprio colpaccio, Leirosa da vero brasiliano ha subito ballato la samba, remando verso uno storico obiettivo. L'impatto del brasiliano con il campionato di Eccellenza è stato devastante e lo ha dimostrato prima con la maglia della Virtus Rosarno e poi, appunto, con quella del Praiatortora. Venti i gol messi a segno finora ma i numeri sono da studiare per rendersi conto di quanto pesanti essi siano: innanzitutto è il calciatore che ha segnato a più squadre diverse, ovvero a undici sulle sedici complessive; con dodici gol segnati è anche l'unico in doppia cifra in casa, di conseguenza è il bomber più prolifico tra le mura amiche; secondo centravanti più prolifico nel primo tempo, con undici centri e senza dimenticare che è il calciatore che ha fatto più gol nei primi dieci minuti di partita, rompendo subito gli equilibri.

Lentini, una certezza

Passando al campionato di Promozione A, se il Corigliano Marca sta sperando ancora in un difficilissimo posto playoff lo deve anche al suo bomber Antonio Lentini. Sono ben ventidue i centri stagionali in campionato del centravanti siciliano, ovvero più della metà dei gol complessivi (43) della squadra cosentina. Numeri di grande caratura e che confermano non solo il già noto fiuto del gol, testimoniato qualche anno fa in Eccellenza, ma anche la mentalità e la freddezza che ha nei gol pesanti. Un opportunismo che pochi hanno nel girone A e che lo rendono il centravanti più decisivo del campionato.

Cariati, bomber eterno

Nel girone B di Promozione a spostare gli equilibri è Rosario Cariati, uno che di gol ne ha masticati e ne ha griffati a bizzeffe nel corso della sua carriera. Uno degli attaccanti più esperti del girone, il centravanti del Taverna sta vivendo una seconda giovinezza ma, soprattutto, sta cercando di trascinare la compagine biancorossa verso la salvezza. Attuale capocannoniere del campionato, bomber Cariati (dopo l'addio di Menseguez dal campionato) è il giocatore che ha segnato a più squadre diverse (nove) e anche il giocatore più prolifico in trasferta con otto centri (tutti pesanti). Però è nel secondo tempo che sposta veramente gli equilibri, con quattordici gol segnati: nessuno come lui. Un altro dato che testimonia come esso sia la luce di questo Taverna, è quello che lo attesta come il secondo giocatore più decisivo del campionato, con quattordici punti portati alla causa biancorossa (il primo è Pavisich del Gioiosa Ionica).