Un'annata balorda e piena di ostacoli per il Castrovillari e culminata con una retrocessione dopo aver affrontato un campionato di Eccellenza colmo di difficoltà, su tutte la pesante penalizzazione che ha fortemente influenzato gli obiettivi dei Lupi del Pollino.

I progetti

Adesso però è tempo di ripartire e ricostruire, lasciandosi dietro quanto successo fino a pochi mesi fa. E questo la dirigenza lo sta già facendo e, soprattutto, non ha mai abbassato le sue ambizioni, con un obiettivo chiaro su tutti: rafforzare e sviluppare il settore giovanile, cuore pulsante del club.

Per la stagione sportiva 2026/2027, infatti, saranno attive le categorie Under 19, Allievi e Giovanissimi, confermando l’impegno concreto nella valorizzazione dei talenti del territorio. A queste si affianca una novità entusiasmante: nasce il progetto calcio a 5 femminile, una nuova avventura sportiva pensata per tutte le ragazze che vogliono mettersi in gioco e scoprire la passione per questo sport.

Costruire il futuro

Insomma, il Castrovillari guarda avanti con programmazione, passione e visione, investendo nelle nuove generazioni e nello sport locale come leva di crescita collettiva. Le porte del progetto sono aperte a tutti: in questi mesi sono già stati avviati contatti e collaborazioni che vanno oltre i confini del Comune e della provincia, con l’obiettivo di costruire una rete sempre più ampia, qualificata e motivata a sostegno delle nostre iniziative. Un progetto inclusivo, ambizioso e radicato nel territorio, che pone solide fondamenta per il presente e per il futuro del blasonato club rossonero.