Il calciomercato dilettantistico invernale inizia a muoversi con decisione e una delle trattative più calde delle ultime ore riguarda l’esterno brasiliano Martins Da Silva Raimundo Pedro, conosciuto da tutti come Pedrinho. Il classe 1995 sarebbe infatti a un passo dalla Rossanese, pronta a portarlo in Eccellenza dopo gli ultimi mesi trascorsi in Promozione con la maglia del Corigliano.

Arrivato a settembre, Pedrinho ha lasciato il segno nella formazione biancazzurra con due reti, messe a segno contro Campora e Union Kroton. Ora, però, l’avventura al “Città di Corigliano” sembra vicina alla conclusione: il calciatore verdeoro potrebbe spostarsi di pochi chilometri per indossare la maglia rossoblù dei bizantini, compiendo così un personale salto di categoria.

Per la Rossanese si tratterebbe di un rinforzo di qualità. Reduce da un avvio complicato e da una classifica meno brillante delle aspettative, il club bizantino punta infatti a risalire posizioni e a rientrare almeno nel gruppo delle prime cinque, obiettivo minimo dopo essere stata indicata alla vigilia come una delle candidate al titolo.

Intanto, la squadra si prepara alla sfida di domenica al “Rizzo” contro la DB Rossoblù Luzzi, mentre la dirigenza lavora per chiudere l’operazione Pedrinho. Il brasiliano, che in carriera ha già vestito le maglie di Acri, Scalea, DB Rossoblù Luzzi, VE Rende e Mesoraca, è pronto a una nuova avventura. Corigliano e Rossanese starebbero anche trattando per un altro cambio di casacca che riguarda il portiere rossoblù Andrea De Luca, pronto a compiere il percorso inverso di Pedrinho e difendere dunque la porta coriglianese.