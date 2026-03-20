Il Castrovillari sarà di scena in casa dell'Isola CR per tentare il colpaccio e, di conseguenza, tenersi aggrappato alla speranza quantomeno di un playout

Il countdown è iniziato e, da questo week end, iniziano le ultime cinque giornate del campionato di Eccellenza che potrebbero già dare qualche altro verdetto per la classifica. All'orizzonte c'è dunque il ventiseiesimo turno, ed ecco cosa propone.

Il programma

L'obiettivo nel girone di ritorno della capolista Praiatortora è chiaro: vincerle tutte. Finora la compagine di mister Viscardi è a punteggio pieno nella seconda fase di stagione e vuole proseguire così, e cercherà i tre punti in casa già salva. Molto affascinante il match di vertice tra Soriano Fabrizia e Trebisacce, fondamentale soprattutto per i vibonesi dal momento che si giocano un'importante fetta di speranza per un posto playoff.

Deve difendere il terzo posto lo Stilomonasterace e, allo stesso tempo, rimanere nel radar playoff del Trebisacce. La formazione di mister Papaleo, alla sua terza vittoria consecutiva, sarà di scena in casa di una Virtus Rosarno che non deve chiedere più nulla al campionato. Deve tenersi in scia proprio dello Stilomonasterace la Paolana che, innanzitutto, deve rialzarsi dopo la sconfitta di settimana scorsa. La compagine tirrenica deve batte il Bocale per non compromettere la corsa ai playoff.

Alla finestra per i primi cinque posti c'è anche la Reggioravagnese che ha un impegno abbordabile, dal momento che ospiterà il fanalino di coda e già retrocesso Cittanova. Da tripla il match tra Brancaleone e Dbr Luzzi, entrambe a centro classifica ma che vogliono migliorare il più possibile la loro posizione finale. Derby tra Palmese e Gioiese, mentre il Castrovillari potrebbe tenersi aggrappato alla speranza playout battendo l'Isola CR, in quello che potrebbe essere uno scontro diretto.

Le partite

Brancaleone-Dbr Luzzi

Isola CR-Castrovillari

Palmese-Gioiese

Paolana-Bocale

Reggioravagnese-Cittanova

Rossanese-Praiatortora

Soriano Fabrizia-Trebisacce

Virtus Rosarno-Stilomonasterace