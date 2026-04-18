La matematica per l'accesso in Serie D e la speranza dei playoff con il distacco dei dieci punti che potrebbe annullare tutto: sono questi i pensieri di questo ultimo scorcio del campionato di Eccellenza che, nel prossimo week end vedrà giocarsi la ventottesima e terzultima giornata. Ultimi nove punti a disposizione per definire le gerarchie della stagione 2025/26.

Le gare in programma

C'è aria di festa in casa Praiatortora, in realtà c'è da tempo. Stavolta però davvero potrebbe liberarsi l'urlo di gioia perché potrebbe arrivare la tanto attesa matematica: se la formazione di mister Salvatore Viscardi vincerà sul campo dell'Isola Capo Rizzuto, allora la promozione in Serie D sarà matematica. C'è frenesia all'ombra dell'isola di Dino. Attualmente a meno otto, il Trebisacce sarà impegnato sul campo della già retrocessa Gioiese: i giallorossi sono a più nove sullo Stilomonasterace e l'obiettivo è quello di ampliare ancora di più il gap per evitare così i playoff. Di conseguenza la vittoria è d'obbligo.

Proprio lo Stilomonasterace deve cercare di fare il contrario, ovvero mantenere o diminuire l'attuale distanza ma per farlo il succo è lo stesso: vincere. La formazione di mister Papaleo sarà di scena sul campo di una Rossanese ormai salva e tranquilla. Per lo Stilomonasterace, inoltre, i tre punti sarebbero fondamentali anche per mantenere a meno dieci il trio che insegue e dunque non farli rientrare in un clamoroso playoff.

Il trio sopra menzionato (appaiato a quota 44 punti) è composto da Soriano Fabrizia, Paolana e Reggioravagnese. I vibonesi ospitano un Bocale che non ha più nulla da chiedere a questa stagione ma non per questo arrendevole. Stessa cosa la Paolana che ospita una Dbr Luzzi delusa e che vuole chiudere positivamente la stagione, di conseguenza non farà sconti. Infine la Reggioravagnese affronta una Virtus Rosarno già proiettato al prossimo campionato. Impegni interni per Brancaleone e Palmese, rispettivamente contro le già retrocesse Cittanova e Castrovillari.

Le partite

Brancaleone-Cittanova

Gioiese-Trebisacce

Isola CR-Praiatortora

Palmese-Castrovillari

Paolana-Dbr Luzzi

Reggioravagnese-Virtus Rosarno

Rossanese-Stilomonasterace

Soriano Fabrizia-Bocale