Archiviato il primo sesto di percorso stagionale, il campionato di Eccellenza entra nel vivo con una sesta giornata ricca di spunti e incroci ad alta quota. Con una classifica ancora estremamente corta e tutta da definire, il prossimo turno promette di tracciare i primi veri solchi tra chi punta al vertice e chi deve iniziare a correre per la sopravvivenza.

La vetta sotto la lente: Dbr Luzzi al test Soriano, Deliese-Paolana è uno scontro diretto

Occhi puntati in primis sulla capolista Dbr Luzzi: i ragazzi di mister Magarò, finora impeccabili a punteggio pieno e forti della miglior difesa del torneo, attendono tra le mura amiche un Soriano Fabrizia galvanizzato dalla pirotecnica remuntada nell'ultimo turno contro il Trebisacce. Un cliente tutt'altro che semplice per la battistrada.

Subito dietro, a tre lunghezze di distanza, riflettori puntati sul big match di giornata tra Deliese e Paolana. Gli amaranto, secondi in graduatoria, ospitano la compagine tirrenica (terza a quota 10 punti) in una sfida che profuma già di spareggio per le altissime quote. Di questa grande sfida incrociata intende approfittarne la Pro Pellaro, appaiata a quota 10: i bianconeri faranno visita a uno Sc Soverato ferito e affamato di riscatto, con una sola vittoria all'attivo e tanta voglia di risalire la china.

Corsa playoff e zone d'ombra

In orbita playoff sgomitano Palmese e Rossanese. I neroverdi di Palmi, galvanizzati dalla travolgente vittoria nel derby contro la Virtus Rosarno, si preparano alla delicata trasferta sul campo di un’Isola Capo Rizzuto in crescita e reduce da una striscia di risultati positivi.

È invece aria di riscatto nella sfida tra Trebisacce e Rossanese: entrambe le compagini attraversano un periodo opaco e sono chiamate a una prova d'orgoglio per non perdere il treno di testa. Situazione delicatissima anche per la Virtus Rosarno, in piena crisi d'identità dopo quattro sconfitte consecutive e otto reti incassate nelle ultime due gare: la squadra di mister Graziano Nocera ospita la Morrone in quello che deve necessariamente rappresentare il punto di svolta del torneo.

Punti caldi in coda

Nei quartieri bassi della graduatoria la tensione è già alta. Gioiosa Ionica e Reggioravagnese si affrontano in uno scontro tra deluse, entrambe impelagate in una zona pericolosa ben lontana dalle ambizioni della vigilia. Chiude il quadro del sesto turno il match tra il fanalino di coda Brancaleone, ancora alla ricerca della scossa decisiva, e il Sersale.

Le partite

Brancaleone-Sersale

Dbr Luzzi-Soriano Fabrizia

Deliese-paolana

Gioiosa Ionica-Reggioravagnese

Isola CR-Palmese

Sc Soverato-Pro Pellaro

Trebisacce-Rossanese

Virtus Rosarno-Morrone