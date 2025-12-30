L'obiettivo principale, nel 2026, sarà quello di riconquistare il primo posto e cercare di vincere il campionato di Eccellenza. Il Praiatortora non arretra di un centimetro e lo sta dimostrando anche in questo mercato invernale, puntellando un organico già di assoluto livello.

Colpo in entrata

A poche ore da capodanno, infatti, arriva il botto della compagine tirrenica che annuncia l'ingaggio di Angelo Sirimarco. Gran colpo dunque da parte del direttore sportivo Cunsolo e del patron De Rosa che inseriscono un tassello di qualità e prospettiva. Si tratta di un difensore centrale, classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Cosenza e che ha iniziato il proprio percorso nel 2018, militando dall’Under 15 fino alla Primavera con cui ha collezionato 31 presenze, partecipando anche ai play off di categoria.

Nella stagione 2023/24 approda in Serie D con l’Acireale (girone I), totalizzando 14 presenze fino al mese di gennaio, prima del trasferimento al Matera (girone H), dove conclude la stagione raggiungendo 29 presenze complessive. Nella stagione 2024/25 prosegue il suo percorso con il Matera, per poi trasferirsi a metà campionato al Notaresco (girone F) con cui colleziona 13 presenze, confermando continuità e affidabilità. All’inizio della stagione 2025/26 veste la maglia della DB Rossoblù, totalizzando 6 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Si tratta di un difensore centrale moderno, strutturato fisicamente e dotato di personalità e duttilità, il ventunenne rappresenta un innesto mirato e funzionale al progetto tecnico della squadra di mister Viscardi.