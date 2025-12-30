Il botto di fine anno arriva dal club tirrenico che annuncia le prestazioni sportive del classe 2004, ex DB Rossoblù Luzzi
L'obiettivo principale, nel 2026, sarà quello di riconquistare il primo posto e cercare di vincere il campionato di Eccellenza. Il Praiatortora non arretra di un centimetro e lo sta dimostrando anche in questo mercato invernale, puntellando un organico già di assoluto livello.
Colpo in entrata
A poche ore da capodanno, infatti, arriva il botto della compagine tirrenica che annuncia l'ingaggio di Angelo Sirimarco. Gran colpo dunque da parte del direttore sportivo Cunsolo e del patron De Rosa che inseriscono un tassello di qualità e prospettiva. Si tratta di un difensore centrale, classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Cosenza e che ha iniziato il proprio percorso nel 2018, militando dall’Under 15 fino alla Primavera con cui ha collezionato 31 presenze, partecipando anche ai play off di categoria.
Nella stagione 2023/24 approda in Serie D con l’Acireale (girone I), totalizzando 14 presenze fino al mese di gennaio, prima del trasferimento al Matera (girone H), dove conclude la stagione raggiungendo 29 presenze complessive. Nella stagione 2024/25 prosegue il suo percorso con il Matera, per poi trasferirsi a metà campionato al Notaresco (girone F) con cui colleziona 13 presenze, confermando continuità e affidabilità. All’inizio della stagione 2025/26 veste la maglia della DB Rossoblù, totalizzando 6 presenze tra campionato e Coppa Italia.
Si tratta di un difensore centrale moderno, strutturato fisicamente e dotato di personalità e duttilità, il ventunenne rappresenta un innesto mirato e funzionale al progetto tecnico della squadra di mister Viscardi.