Prende forma la nuova stagione del calcio dilettantistico calabrese. Sono stati presentati questa mattina, nella sede della LND Calabria di Catanzaro, i calendari dei campionati di Eccellenza e dei due gironi di Promozione, che prenderanno il via domenica 13 settembre.

In Eccellenza saranno 16 le squadre ai nastri di partenza. La prima giornata propone subito diversi confronti interessanti: la DB Rossoblù Luzzi ospiterà l'Isola Capo Rizzuto, mentre la PLM Morrone affronterà in casa il Gioiosa Jonica. Debutto interno anche per la Reggioravagnese, opposta alla Virtus Rosarno, mentre la Rossanese riceverà il San Nicola Chiaravalle. Completano il primo turno Sersale Calcio-Admo Pro Pellaro, Soriano 2010-Deliese, Trebisacce Calcio-Brancaleone e US Palmese 1912-Paolana.

In Promozione Girone A la prima giornata vedrà il Campora affrontare la US Corigliano Marca, mentre il Kratos Bisignano riceverà il San Fili 1926 guidato dall’ex tecnico dei bisignanesi Carmine Perri. In programma anche Mesoraca -Pino Donato Taverna, Silana -Cotronei, Scalea 1912-Cassano Sybaris, Scandale-City Rende FC, Soccer Montalto-Bisignano e Virtus Acri-Rocca di Neto 1966.

Nel Girone B, invece, l'esordio propone AC Locri 1909-Melito, Africo-Atletico Maida, Catona -Val Gallico, Comprensorio Capo Vaticano-Associazione Calcistica Siderno, Polisportiva Melitese-Sporting Polistena, Roccella-Pizzo, Rosarnese-Polisportiva Bovese e Sporting Cittanova -Bovalinese 1911.

Le date da segnare

La stagione 2026/2027 avrà alcuni appuntamenti già fissati nel calendario della LND Calabria. Il 13 settembre è prevista la partenza dei campionati, mentre il 27 dicembre è in programma la sosta natalizia.

Il 6 gennaio 2027 è indicato come data della finale di Coppa Italia Dilettanti. Successivamente il campionato si fermerà in occasione del Torneo delle Regioni e della Pasqua, con soste previste il 21 e il 29 marzo 2027. La conclusione della stagione regolare è fissata per domenica 2 maggio 2027.

Da quel momento entrerà nel vivo la fase decisiva della stagione. Per l'Eccellenza, le date presunte dei playoff indicano il 9 maggio per il primo turno e il 16 maggio per la finale, mentre per i playout è prevista una gara unica il 9 maggio, con eventuale spareggio il 16 maggio. Per la Promozione, invece, il programma prevede il primo turno playoff il 9 maggio, la finale il 16 maggio e, in caso di spareggio tra le vincenti dei playoff, l'ulteriore appuntamento del 23 maggio, su campo neutro. Anche per i playout è indicata la data del 9 maggio, con eventuale spareggio il 16 maggio.

La nuova stagione è dunque pronta a partire: poco più di una settimana separa le squadre calabresi dal primo appuntamento ufficiale, con l'obiettivo di conquistare subito punti pesanti in una stagione che, tra promozioni, playoff e salvezze, promette già di regalare equilibrio e spettacolo.