Sei vittorie consecutive, 54 gol fatti, 57 punti in classifica e un secondo posto quasi sotto chiave. È straripante il cammino del Trebisacce, quando mancano solo cinque partite alla fine del campionato di Eccellenza. Uno sprint finale che i giallorossi stanno vivendo al meglio poichè, dopo il Praiatortora, è senza dubbio la squadra più in forma del torneo.

Estro argentino

Un calcio frizzante e dinamico, costruito da una vecchia volpe come mister Malucchi che non ha stravolto l'organico dello scorso anno ma ha dato rilievo alla continuità. Tanti i nomi di rilievo come quello di Julian Leonori che, con il suo estro, sta contribuendo alla favola dei Delfini.

Proprio il funambolico argentino si è espresso ai microfoni di LaC News24: «Abbiamo ripreso la scia che avevamo perso un po' all'inizio del girone di ritorno e adesso non vogliamo mollare. Stiamo guardando solo in casa nostra e pensare a fare il meglio possibile». Un mantenimento così alto forse pochi se lo aspettavano e lo stesso Leonori rientra tra questi: «Sapevo che con il gruppo che era rimasto dall'anno scorso quest'anno si sarebbe potuto fare un campionato di alta classifica. È normale che tutti ci considerano una sorpresa perché non ci conoscevano ma io, ripeto, me lo aspettavo perchè conoscevo il gruppo, lo staff e la società».

Fare la storia

Otto punti di distacco dalla capolista PraiaTortora: «Penso che il distacco sia veritiero - afferma Leonori - perchè il Praiatortora è una squadra che é stata costruita per vincere e ha più esperienza in questa categoria. Penso anche che la differenza rientra anche nel fatto che sono stati più costanti di noi».

Un Trebisacce che si appresta ad affrontare i playoff e che non si pone limiti o confini precisi: «Come ho detto prima, siamo un organico giovane e con ambizione, con la voglia di dimostrare e di arrivare il più alto possibile, non abbiamo paura e vogliamo rimanere nella storia».