La primissima alba di agosto porta con sé un mercato dei dilettanti sempre più infuocato. Con l'avvicinarsi delle date dei ritiri precampionato, le società stanno accelerando le operazioni per consegnare ai propri allenatori rose il più possibile complete. È soprattutto il campionato di Eccellenza a regalare i movimenti più interessanti, tra colpi già definiti e trattative pronte a decollare.

Brancaleone, ufficiale la grinta argentina di Rotela

Sul fronte delle trattative concluse, la copertina di giornata spetta al Brancaleone, che ha piazzato un vero e proprio botto internazionale ufficializzando l'ingaggio di Federico Gustavo Rotela.

Il classe 1999 rappresenta il classico jolly di fascia capace di agire sia a destra che a sinistra. Tra le sue qualità spiccano una corsa inesauribile e una cattiveria agonistica fuori dal comune. Il suo curriculum parla chiaro e proviene direttamente dai "templi" del calcio sudamericano: crescita nel settore giovanile e debutto in prima squadra con il Racing Club; passaggio all'Independiente de Avellaneda e l'esperienza al Santamarina e tappe successive con Los Andes, Crucero del Norte e Leandro N. Alem.

Rossanese, piace l'esperto Boscaglia

Tra i club chiamati a una stagione di forte riscatto c'è senz'altro la Rossanese. Dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la società bizantina punta a recitare un ruolo da protagonista assoluta e la campagna acquisti in cantiere ne è la diretta testimonianza.

Tra i profili finiti nel mirino della dirigenza spicca il nome di Matteo Boscaglia. Centrocampista ventinovenne di grande esperienza e specialista nella fase di rottura del gioco avversario, Boscaglia è reduce da una stagione brillante con la maglia della Dbr Luzzi, coronata con la vittoria della Coppa Italia Dilettanti di categoria. Per il mediano, che in carriera vanta anche un passato a Gela, si tratta per il momento di un'idea e di una suggestione di mercato, ma i contatti e i monitoraggi della Rossanese sono costanti.