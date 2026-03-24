Piegata nei minuti finali la Rossanese grazie a una spizzata proprio del difensore: «La nostra arma è il gruppo, ed è per questo che stiamo facendo tutto ciò»

Non conosce ostacoli il Praiatortora che sta letteralmente dominando il campionato di Eccellenza. La compagine di mister Salvatore Viscardi, infatti, prosegue la sua marcia incontrastata e vince anche in casa della Rossanese, in occasione del ventiseiesimo turno. Un dominio sotto tutti gli aspetti, dal momento che la formazione bianco/azzurra viaggia a punteggio pieno in questo girone di ritorno e con trenta gol fatti. Termina 1-2 la sfida con l'iniziale vantaggio di Thiakane e il pareggio provvisorio, nella ripresa, di Pizzoleo. Nel finale, però, la decide Baggini con una spizzata di testa.

Man of the match

Un gol da tre punti dunque e che avvicina la matematica e la storia verso la Serie D. Ecco le sensazioni di Paolo Baggini, il difensore che ha deciso la sfida: «Prima di tutto sono molto contento per il gol, soprattutto perché è servito a conquistare i tre punti che era ciò che volevamo. Non abbiamo disputato una buonissima partita, a queste sono quelle sfide che si devono vincere in qualsiasi maniera. La Rossanese è una buona squadra e non merita la classifica che ha. Quanto a noi, invece, è normale che non possiamo giocare tutte le partite allo stesso modo ma in questo momento la cosa principale era vincere».

L'arma in più del Praiatortora, secondo Baggini, però è una: «Il gruppo è la cosa più importante che abbiamo perché è come una famiglia. Penso che sia proprio questa affinità che ci ha portato a ciò che stiamo facendo».