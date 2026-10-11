Cinque vittorie in altrettante partite per la squadra cosentina sempre più protagonista del campionato. La Rossanese viene raggiunta al 95’ dal Brancaleone, mentre il Soriano Fabrizia rimonta da 0-2 a 3-2 contro il Trebisacce
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
La Db Rossoblù Luzzi continua la sua marcia in vetta al campionato di Eccellenza calabrese. Nella quinta giornata, la formazione rossoblù supera in trasferta per 3-1 la ReggioRavagnese e conquista la quinta vittoria consecutiva, salendo a quota 15 punti.
Alle spalle della capolista vincono Deliese, Paolana e Pro Pellaro, rispettivamente contro Morrone (1-0), San Nicola Chiaravalle-Soverato (2-0) e Gioiosa Jonica (2-0).
Finisce 2-2 la sfida tra Rossanese e Brancaleone, con i bizantini raggiunti al 95’ dalla rete di Borrello. Un pareggio beffardo che potrebbe alimentare riflessioni in casa rossanese, anche se al momento non sono confermati eventuali cambiamenti tecnici.
Spettacolo a Soriano, dove il Soriano Fabrizia rimonta il doppio svantaggio contro il Trebisacce e vince 3-2. La doppietta di Varela porta avanti gli ospiti, ma nella ripresa l’autogol di Salituro e le reti di Fioretti e De Pace completano la rimonta.
Negli altri incontri, la Palmese travolge 4-1 la Virtus Rosarno, mentre l’Isola Capo Rizzuto vince 1-0 sul campo del Sersale.