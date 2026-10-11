L’associazione I Custodi del DNA ha ricevuto il riconoscimento del concorso musicale Music@Mens, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. La premiazione si è svolta nell’ambito del festival RO.MENS, durante il convegno e le premiazioni conclusive della settimana dedicata alla Salute mentale.

Il percorso era iniziato lunedì sera sul palco del Teatro Tor Bella Monaca, dove la giuria aveva valutato e premiato l’esecuzione dal vivo dell’inedito «Sipario sul DNA», scritto dal compositore romano Adriano Coschiera. Questa mattina in Campidoglio Laura Scrivo, originaria di Saracena, in provincia di Cosenza, è stata invitata a esibirsi di nuovo dal vivo. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, Roberta Cannata e Jane Alexander.

Il premio: una miniatura del Marco Cavallo

L’associazione ha ricevuto in premio una copia in miniatura del «Marco Cavallo DeSanba». L’opera originale è una scultura in cartapesta alta oltre due metri, realizzata dagli utenti della comunità psichiatrica di Piazza Urbania e del Teatro Popolare di San Basilio. Si ispira al Marco Cavallo nato a Trieste nel 1973 con Franco Basaglia, simbolo dell’abbattimento dei muri del manicomio e dello stigma.

La dedica

Laura Scrivo ha dedicato il premio a Don Leone e alle famiglie che vivono la fragilità e la rarità.

«Questo premio lo dedico a Don Leone, un sacerdote straordinario che purtroppo non è più con noi, ma che fin dall’inizio ha creduto nella mia voce, accompagnandomi a scoprire la musica e a muovere i primi passi verso il canto. E lo dedico con tutto il cuore a tutte le famiglie, a tutti i ragazzi, ai caregivers e ai siblings che ogni giorno affrontano la realtà della fragilità e della rarità. Quando salgo su un palco e mi esibisco, fisicamente sembro sola; ma la verità è che io non sono mai sola, perché su quel palco porto sempre dietro ognuno di loro, le loro battaglie e la loro immensa bellezza», ha dichiarato.

L’associazione, di recente costituzione, si occupa di portare l’attenzione sui temi della rarità e della fragilità.