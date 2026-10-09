Allerta arancione sulle aree tirreniche del Cosentino per domani, sabato 10 ottobre. È quanto previsto dal bollettino diramato dalla Protezione civile regionale, in vista di una nuova fase di maltempo sulla Calabria. Per le aree ioniche della provincia di Cosenza è stata invece indicata un’allerta gialla.

Il peggioramento annunciato porterà temporali e forti raffiche di vento, accompagnati da un calo delle temperature.

Cronaca

Allerta arancione sul Tirreno cosentino, gialla sullo Ionio. Alcuni sindaci chiudono le scuole: il quadro per sabato | LIVE

Redazione
Allerta arancione sul Tirreno cosentino, gialla sullo Ionio. Alcuni sindaci chiudono le scuole: il quadro per sabato | LIVE

Nel Cosentino allerta diversa tra Tirreno e Ionio

Il bollettino distingue i due versanti della provincia: il livello arancione interessa le aree tirreniche, mentre quello giallo riguarda le aree ioniche.

L’allerta arancione coinvolge anche le province di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro, oltre al litorale ionico meridionale del Crotonese. Per le altre aree ioniche della provincia di Crotone è indicato il livello giallo.

Scuole chiuse, ecco dove

Il maltempo sta portando diverse amministrazioni comunali a disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per sabato 10 ottobre.

Le chiusure segnalate riguardano (in aggiornamento):

  • Catanzaro

  • Botricello

  • Chiaravalle Centrale

  • Gimigliano

  • Montepaone

  • Soverato

  • Taverna

  • Zagarise

  • Cosenza

  • Rogliano