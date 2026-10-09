Allerta arancione sul Tirreno cosentino, gialla sullo Ionio. Alcuni sindaci chiudono le scuole: il quadro per sabato | LIVE

l bollettino per il 10 ottobre distingue le due aree della provincia. Ma nel resto della Calabria la protezione civile dirama uno dei livelli più alti
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Allerta arancione sulle aree tirreniche del Cosentino per domani, sabato 10 ottobre. È quanto previsto dal bollettino diramato dalla Protezione civile regionale, in vista di una nuova fase di maltempo sulla Calabria. Per le aree ioniche della provincia di Cosenza è stata invece indicata un’allerta gialla.
Il peggioramento annunciato porterà temporali e forti raffiche di vento, accompagnati da un calo delle temperature.
Nel Cosentino allerta diversa tra Tirreno e Ionio
Il bollettino distingue i due versanti della provincia: il livello arancione interessa le aree tirreniche, mentre quello giallo riguarda le aree ioniche.
L’allerta arancione coinvolge anche le province di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro, oltre al litorale ionico meridionale del Crotonese. Per le altre aree ioniche della provincia di Crotone è indicato il livello giallo.
Scuole chiuse, ecco dove
Il maltempo sta portando diverse amministrazioni comunali a disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per sabato 10 ottobre.
Le chiusure segnalate riguardano (in aggiornamento):
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Catanzaro
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Botricello
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Chiaravalle Centrale
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Gimigliano
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Montepaone
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Soverato
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Taverna
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Zagarise
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Cosenza
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Rogliano