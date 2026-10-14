Cinque giornate di campionato e un terzo posto solitario a quota dieci punti. È un avvio di stagione coi fiocchi quello della Paolana nel torneo di Eccellenza regionale. La compagine tirrenica sta mettendo in mostra solidità e un'ottima trama di gioco, frutto di una struttura d'organico già ben collaudata durante lo scorso anno e ritoccata con innesti mirati in estate, senza stravolgimenti ma con scelte precise da parte della società.

Almeida l'uomo d'attacco: 4 gol a 4 avversarie differenti

Tra i protagonisti assoluti di questo avvio brillante spicca il nome di Joao Morais Almeida. L'attaccante portoghese, 28 anni, ha avuto un impatto devastante con il massimo torneo dilettantistico calabrese, risultando decisivo in più occasioni a suon di gol e giocate di livello.

Reduce da una stagione tra le fila di Lamelas e Campia (chiusa con dieci reti in 24 presenze), il centravanti lusitano ha già calato quattro centri in cinque apparizioni con la maglia bianco/azzurra, mettendo a referto 415 minuti di utilizzo: una media da bomber di razza, con un gol segnato ogni cento minuti circa.

Il dato

Ma a colpire è soprattutto un dato statistico che certifica la sua straordinaria continuità di rendimento: Almeida è attualmente il calciatore che ha punito il maggior numero di squadre diverse in questa prima fase di campionato. L'attaccante ha infatti già lasciato il segno contro quattro avversarie differenti: Gioiosa Ionica, Morrone, Palmese, Sc Soverato.

L'unica sfida in cui il portoghese è rimasto a secco coincide con il passo falso sul campo della Pro Pellaro, gara nella quale l'intero attacco tirrenico non è riuscito a trovare la via della rete.

Un'arma in più per le ambizioni bianco/azzurre

I numeri e le prestazioni confermano la bontà del lavoro societario nel mercato estivo: la Paolana ha trovato in Joao Morais Almeida un punto di riferimento offensivo costante, capace di timbrare il cartellino contro qualsiasi difesa e di trascinare i suoi nelle zone alte della graduatoria. Se il buongiorno si vede dal mattino, il club tirrenico ha un'arma affilata su cui contare per tutto il prosieguo della stagione.