La maggior parte del percorso è stata fatta, adesso però mancano quella piccolissima parte per completare il capolavoro. Il Trebisacce non si ferma neanche a Soriano e, in occasione della ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza, sbanca lo stadio "A. Primerano" per 0-2 grazie alle reti, entrambe nel primo tempo, di Cruz e Augustin Leonori. Settima vittoria consecutiva per i giallorossi che adesso vedono la matematica del secondo posto solamente a un passo.

Sprint finale

Quota 60 punti dunque per i delfini dopo la vittoria in terra sorianese. Ecco le parole, ai microfoni di LaC News24, del tecnico Serafino Malucchi: «Innanzitutto è stata una partita difficilissima contro una squadra come il Soriano Fabrizia che era in grande salute, basti pensare che arrivavano da dieci risultati utili consecutivi ed erano ancora imbattuti nel girone di ritorno. Con questi presupposti ci voleva per forza una grande gara se volevamo portare i tre punti a casa. I ragazzi hanno sfoderato una prestazione maiuscola e, soprattutto, quella giusta per ottenere la vittoria».

Il distacco dallo Stilomonasterace, attualmente terzo in classifica, rimane di nove punti e, semmai il gap dovesse superare le dieci lunghezze, il Trebisacce eviterebbe gli spareggi playoff passando direttamente a quello interregionale. Malucchi però rimane cauto: «Questo è ancora un calcolo prematuro da fare perché ci sono quattro partite da disputare e non sono poche. Anche prima noi ci eravamo prefissati di guardare di domenica in domenica e provare a vincerle tutte e vedere così se si riesce a ottenere qualcosa di straordinario. Prima di tutto cerchiamo di ottenere la matematica del secondo posto».