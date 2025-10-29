L’allenatore dei tirrenici commenta il momento d’oro della squadra e il livello del torneo: «Campionato equilibrato. Lo Stilomonasterace mi ha impressionato, il Trebisacce è organizzato e competitivo»

Sette giornate, sedici punti e primo posto solitario. Il Praiatortora vola in vetta alla classifica del campionato di Eccellenza con un punto di vantaggio sul Trebisacce, ma il tecnico Salvatore Viscardi, alla sua prima stagione sulla panchina tirrenica, predica calma e concentrazione.

«È un avvio positivo – ha dichiarato a Cosenza Channel – anche se in alcune partite potevamo fare qualcosa in più. Il bilancio è comunque frutto del lavoro iniziato il 31 luglio con la società e con i ragazzi. Il campionato è appena iniziato, dobbiamo continuare a lavorare giorno dopo giorno e vivere ogni partita come fosse una finale».

L’allenatore dei tirrenici commenta il momento d’oro della squadra e il livello del torneo: «Campionato equilibrato. Lo Stilomonasterace mi ha impressionato, il Trebisacce è organizzato e competitivo».

Viscardi riconosce l’alto livello del torneo e la presenza di molte squadre ambiziose: «È un campionato livellato verso l’alto, ci sono formazioni ben attrezzate e seguite da tifoserie importanti come Rossanese e Paolana. Noi non abbiamo un obiettivo prefissato, ce lo costruiamo settimana dopo settimana. Ogni domenica si gioca per vincere, non si fanno più i calcoli di un tempo».

Tra le squadre che lo hanno colpito maggiormente, il tecnico cita lo Stilomonasterace: «È la formazione che mi ha impressionato di più, ben allenata da Peppe Papaleo. Contro di loro non siamo andati oltre lo 0-0, ma hanno dimostrato organizzazione e compattezza». Parole di stima anche per il Trebisacce di Malucchi, battuto dal Praiatortora 1-0: «Sta meritando la posizione che occupa. Li abbiamo affrontati alla seconda giornata e ci hanno messo in difficoltà. È una squadra destinata a restare in alto fino alla fine».

Il successo esterno di due domeniche fa del Praiatortora per 1-0 contro la DB Rossoblù ha avuto anche un effetto collaterale: l’esonero del tecnico Rosario Salerno dalla panchina della squadra di Luzzi: «Mi è dispiaciuto – ha ammesso Viscardi – ma fa parte del nostro mestiere. L’ho chiamato dopo la partita per fargli comunque i complimenti, è un allenatore esperto e una persona che stimo molto. Oggi è capitato a lui, domani può capitare a me».

Dalla Serie D nello staff del Sambiase di mister Claudio Morelli all’Eccellenza, Viscardi nota differenze soprattutto mentali: «In D ci sono giocatori che vivono di calcio e hanno fame, ma anche in Eccellenza si trovano atleti di grande livello. La differenza è nell’approccio».

Sul tema under, il tecnico dei tirrenici è chiaro: «Ho sempre avuto squadre giovani e non mi sono mai posto il problema. Se un ragazzo è forte deve giocare, indipendentemente dall’età». Infine, una riflessione sulla pressione e sul futuro: «La vera pressione ce l’ha chi si alza alle sette del mattino per lavorare. Noi abbiamo la fortuna di fare lo sport più bello del mondo. Dobbiamo conviverci e dare tutto. Il mio futuro? Alleno per passione, non per ambizione. Il Praiatortora deve continuare a lavorare e valorizzare i propri giovani. Vincere il campionato? Certo che lo voglio, tutti vogliono vincere, ma per riuscirci bisogna lavorare più degli altri».