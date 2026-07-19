La Porsche con la quale Ermanno Quintieri ha gareggiato nella Porsche Sprint Challenge Suisse 2025 è stata scelta da una testata giornalistica tedesca per raccontare la nuova edizione della competizione automobilistica.

L’immagine ritrae l’auto da corsa del giovane pilota cosentino durante una gara e accompagna la presentazione della tappa ospitata al Red Bull Ring di Spielberg, in Austria.

Una presenza indiretta ma significativa per Quintieri, che quest’anno ha deciso di concentrare il proprio impegno sportivo sul campionato italiano e non partecipa alla serie svizzera.

La fotografia riporta comunque il giovane pilota all’interno di una competizione nella quale, nella precedente stagione, aveva conquistato il suo primo podio, attirando l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Sulla vettura anche lo stemma della città di Cosenza

La notizia ha suscitato particolare curiosità a Cosenza anche per la presenza dello stemma cittadino sulla Porsche guidata da Quintieri.

Il simbolo della città dei Bruzi accompagna infatti il pilota nei principali circuiti italiani ed europei, trasformando ogni appuntamento sportivo in un’occasione di promozione del territorio.

La pubblicazione dell’immagine su una testata straniera assume quindi un valore che va oltre il risultato agonistico. La vettura rappresenta infatti non soltanto il suo pilota e la squadra, ma anche la città con la quale Quintieri mantiene un legame dichiarato.

L’attenzione ricevuta testimonia inoltre come la prestazione realizzata nella scorsa edizione della Porsche Sprint Challenge Suisse abbia lasciato un ricordo nel mondo della competizione.

Il primo podio nella stagione 2025

Quintieri aveva partecipato alla Porsche Sprint Challenge Suisse nel 2025, stagione durante la quale aveva raggiunto il suo primo podio nel campionato.

Un risultato importante nel percorso di crescita del giovane cosentino, chiamato a confrontarsi con circuiti internazionali e piloti provenienti da differenti esperienze sportive.

La Porsche protagonista della fotografia pubblicata dalla stampa tedesca è la stessa con la quale Quintieri aveva affrontato quella stagione.

Nonostante la sua assenza dall’edizione 2026, l’immagine scelta per presentare uno degli appuntamenti del campionato dimostra come la sua partecipazione abbia lasciato una traccia riconoscibile.

Per il pilota si tratta anche di una forma di visibilità internazionale, arrivata mentre è impegnato in un nuovo percorso sportivo nei circuiti italiani.

Franz Caruso: «Ricordano ancora la sua impresa»

Il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha espresso soddisfazione per la pubblicazione della fotografia e per il riconoscimento ottenuto dal giovane pilota.

«Si può ben dire che su quel circuito, in quel campionato, ricordano ancora oggi la bella impresa sportiva di un ragazzino di Cosenza che corre, orgogliosamente, con il simbolo della nostra città», ha commentato il primo cittadino.

Caruso ha sottolineato il valore della presenza dello stemma cittadino sulla vettura, considerandola una testimonianza dell’orgoglio con cui Quintieri rappresenta Cosenza nelle competizioni automobilistiche.

«Anche se quest’anno non fa parte dei piloti della Porsche Sprint Challenge Suisse, siamo certi che Ermanno regalerà ai suoi tifosi e ai cosentini ancora tante soddisfazioni nel campionato italiano», ha aggiunto il sindaco.

La nuova sfida nel campionato italiano

Dopo l’esperienza maturata nella competizione svizzera, Quintieri ha scelto di dedicare le proprie energie alla stagione italiana.

Una decisione che apre una nuova fase della sua carriera e gli consentirà di proseguire il percorso di crescita su circuiti differenti, mantenendo alta l’attenzione sulla preparazione tecnica e sui risultati.

Il passaggio al campionato italiano non interrompe però il rapporto con l’esperienza internazionale. La fotografia diffusa in occasione della tappa austriaca richiama infatti quanto realizzato dal pilota nella stagione precedente.

Il giovane cosentino continuerà così a gareggiare portando sulla propria vettura il simbolo della città e rappresentando Cosenza nel mondo dell’automobilismo.

«Il meglio deve ancora venire»

Secondo Franz Caruso, i risultati ottenuti fino a questo momento rappresentano soltanto l’inizio del percorso sportivo di Quintieri.

«Delle sue qualità ha già dato ampia dimostrazione e siamo consapevoli del fatto che il meglio deve ancora venire», ha concluso il sindaco.