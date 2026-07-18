Potrebbe essere già oggi il giorno dell’annuncio di Antonio D’Alena. Il centrocampista, dopo aver trovato un accordo biennale con i rossoblù, attende solo la sistemazione degli ultimi dettagli. Raggiungerà i suoi nuovi compagni e riabbraccerà Coppitelli dopo gli anni con la Primavera del Torino insieme, nel ritiro di San Giovanni in Fiore.

Caccia al terzino destro

In entrata adesso toccherà ad un terzino destro. Lucioni sta vagliando una serie di profili. Il preferito è Alessio Buttaro (nella foto), appena rientrato a Palermo dal prestito al Foggia. Il classe 2002, ha giocato con il ds dei lupi tre stagioni fa in rosanero ed ha un contratto in scadenza nel 2027. I costi dell’operazione sono però alti, visto l’ingaggio considerato elevato per i gusti di Guarascio. Molto più fattibile invece sarebbe l’ingaggio di Daniel Frey. Il Cosenza ha chiesto informazioni sul figlio dell’ex portiere Sebastian che si è svincolato dalla Cremonese lo scorso 1 luglio ed è alla ricerca del rilancio dopo aver perso praticamente tutta la scorsa stagione a causa di un infortunio. In passato per lui buone stagioni in Serie C con Gubbio, Pro Vercelli e Pianese. Tra i calciatori che piacciono nel ruolo al ds Lucioni c’è anche Manuel Alagna dell’Ascoli. Ma i rapporti tesi con la società marchigiana dopo la vicenda Rizzo Pinna, rendono complicato ogni tipo di approccio.