Il primo cittadino ha fatto visita alla squadra nella struttura del Salzante: «In poche settimane abbiamo ottenuto l’agibilità e restituito dignità a un patrimonio comunale»

Il sindaco di San Giovanni in Fiore, Antonio Barile, ha fatto visita ai calciatori e allo staff del Cosenza Calcio, impegnati nel ritiro precampionato presso la struttura sportiva del Salzante. Un’occasione per dare il benvenuto alla formazione rossoblù e sottolineare l’importanza della sua presenza nel centro silano.

«Siamo venuti a salutare tutti i calciatori del Cosenza Calcio e lo staff. Siamo molto contenti di poter ospitare il ritiro della squadra a San Giovanni in Fiore», ha dichiarato Barile, ricordando il lavoro necessario per rendere utilizzabile l’impianto. «Non è stato facile, perché fino a un mese fa la struttura non aveva il certificato di agibilità. L’abbiamo trovata in condizioni pessime, ma ci siamo dati da fare e abbiamo rispettato l’impegno preso. Il 10 luglio l’ufficio tecnico ha rilasciato il certificato».

Il sindaco ha quindi evidenziato le ricadute positive del ritiro: «Ospitare il Cosenza Calcio è un onore, porta visibilità al nostro paese e offre un contributo importante all’economia locale. Le strutture comunali, realizzate con i soldi dei cittadini, non possono essere lasciate alla mercé di nessuno. Tutelare il patrimonio di San Giovanni in Fiore rappresenta uno degli impegni più importanti della nostra amministrazione».