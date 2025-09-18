La sfida tra rossoneri e rossoblù si giocherà sabato alle ore 18 al Palazzetto dello Sport di Acri. Paniccia: «Il nostro obiettivo è passare il turno». Basile: «Loro favoriti, ma vogliamo fare bella figura»

Sabato 20 settembre il Palazzetto dello Sport di Acri sarà il teatro di un incontro che promette spettacolo: la seconda giornata della Coppa Divisione vedrà affrontarsi i rossoneri del Città di Acri (Serie A2) e la Pirossigeno Cosenza (Serie A), formazione che nella prima giornata ha travolto la Duelle Cetraro per 9-1. L’ultimo match del girone vedrà poi l’Acri fare visita al Cetraro, chiudendo così il proprio percorso nella fase iniziale della competizione.

La Pirossigeno Cosenza, guidata da mister Alfredo Paniccia, arriva ad Acri con l’obiettivo di passare il turno: «Il Città di Acri è una squadra di ragazzi ben organizzata- si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa del Città di Acri –, soprattutto nella fase di possesso palla, allenata molto bene sia dal punto di vista tecnico che fisico. Sappiamo della difficoltà della gara, per questo sabato dobbiamo giocare con il massimo della concentrazione. Il nostro obiettivo, ovviamente, è passare il turno».

In casa Città di Acri, mister Alessandro Basile mostra orgoglio e determinazione: «Ci stiamo preparando al meglio. Siamo consapevoli che la Pirossigeno è una delle squadre più attrezzate della Serie A. Mister Paniccia, oltre ad essere uno dei migliori allenatori, è anche una persona eccezionale. Loro sono sicuramente i favoriti, tuttavia noi la partita intendiamo giocarcela e vogliamo fare bella figura», le parole del tecnico rossonero in una nota diffusa dall’ufficio stampa del club silano.

Sul parquet si preannuncia dunque una partita intensa, che metterà a confronto l’esperienza, la classe e la solidità della Pirossigeno Cosenza con l’entusiasmo, l’organizzazione e la voglia di sorprendere del Città di Acri. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18:00.