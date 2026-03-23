Il Palazzetto dello Sport PalaPirossigeno di Rende si è trasformato, per due giorni, nel cuore pulsante della ginnastica calabrese. Si è conclusa con numeri da record l’edizione 2026 dei Campionati Regionali CSAIn, una manifestazione che ha saputo coniugare agonismo, eleganza e una partecipazione di pubblico straordinaria che ha gremito gli spalti della struttura rendese in ogni ordine di posto.

Sotto l’egida del comitato regionale dello CSAIn Calabria, la manifestazione ha visto esibirsi oltre 450 ginnaste, espressione del miglior vivaio regionale. Un successo che riempie d’orgoglio e che conferma la crescita esponenziale del settore sulla scena calabrese.

L’alto livello tecnico della competizione è stato garantito dalla partecipazione di ben dodici prestigiose società provenienti da tutta la regione, alcune delle quali presenti per la prima volta: ASD Fitness Club, ASD Dream Gym, A.S.D. Società Ginnastica Gebbione, ASD Karate Club, ASD Kodokan 1973, ASD Ars Gymnica, ASD New Body Center, Nova Koreos, ASD Si.Mu.Lo, ASD Trilly, ASD Butterfly Gioia Tauro, ASD Aurora Dance.

Il successo della kermesse è il frutto di una sinergia virtuosa tra enti, professionisti del settore e istituzioni. Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione comunale di Rende che continua ad offrire una spalla istituzionale importantissima attraverso figure come gli assessori Belvedere e Iantorno e al sindaco Sandro Principe, che ha mostrato lungimiranza nel mettere a disposizione una struttura d’eccellenza e di credere nel valore sociale e formativo dello sport. Non da meno è stato il supporto del dottor Carmine Gallo, referente regionale AICA e partner strategico dei campionati per il suo prezioso contributo alla riuscita dell'evento.

Un plauso doveroso, poi, è stato rivolto direttamente dal presidente regionale CSAIn Calabria, Amedeo Di Tillo a tutti quelli che hanno reso possibile questo risultato: alle giovani ginnaste e ai loro genitori, ai tecnici, ai giudici di gara ed a tutti coloro che lavorano in silenzio dietro le quinte con passione e dedizione.

“Ma un ringraziamento speciale – ha rimarcato Di Tillo – voglio farlo ad Eugenia Markevich, responsabile regionale del settore Ginnastica ritmica. La sua figura è un modello di serietà, competenza e dedizione encomiabile, pilastro fondamentale su cui poggia l’intero movimento regionale”.

“Questo risultato non è solo un traguardo, ma una nuova responsabilità,” è stato il commento finale del presidente Di Tillo, “l'entusiasmo visto sugli spalti e la qualità mostrata in pedana ci spronano a fare ancora di più e a continuare il percorso di crescita per il futuro di queste giovani atlete e per lo sport calabrese.”