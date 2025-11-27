Terza stagione con la maglia del Città di Acri per Giuseppe Frassetti, classe 2004, che negli studi di Cosenza Channel ha raccontato il suo percorso nel futsal, dagli inizi nel calcio a undici fino alla promozione in Serie A2 con i rossoneri.

Arrivato a gennaio 2024, Frassetti ha ricordato con entusiasmo la vittoria del campionato di Serie B: «Quell’esperienza mi ha formato, ho trovato un gruppo straordinario e ricordo con orgoglio la partita decisiva contro la Diaz a Bisceglie, un match difficile contro la capolista che ci ha fatto capire che potevamo vincere il torneo».

Il calcettista cosentino racconta la sua crescita dal 2024 ad oggi nel roster rossonero: «La vittoria di Serie B, un ricordo indelebile»

Il giovane laterale ha poi parlato della salvezza conquistata lo scorso anno: «È stata una stagione complicata, siamo partiti male ma il gruppo è rimasto unito, questo ci ha permesso di centrare l’obiettivo». Quest’anno, con tanti giovani in squadra, Frassetti sottolinea la forza del gruppo: «Siamo amici oltre che compagni, ci sosteniamo dentro e fuori dal campo, e questo fa la differenza».

Grande protagonista contro l’History Roma, con due gol e due assist nel 5-3 che ha dato continuità alla squadra, Frassetti riflette sulla sua crescita personale: «Sto migliorando la consapevolezza delle mie qualità e il mio gioco, devo ancora lavorare fisicamente e mentalmente per dare il massimo alla squadra». Infine, sul rapporto con il mister Basile e gli obiettivi stagionali: «Con lui c’è un rapporto ottimo – dice – , mi supporta sempre. Voglio migliorarmi, segnare più gol possibile e aiutare la squadra a raggiungere la salvezza, ma sogno anche di puntare ai playoff».