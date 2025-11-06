Brutte notizie per Daniele Lavia, uno dei fuoriclasse della Nazionale italiana di pallavolo, che rischia di dover saltare l’intera stagione, di fatto mai cominciata, a causa del grave infortunio alla mano destra riportato durante il raduno con gli azzurri la scorsa estate.

Il 26enne di Cariati, alla sua quinta stagione con la Trentino Volley, dovrà sottoporsi la prossima settimana a un nuovo intervento chirurgico di revisione. A darne comunicazione è stata la stessa società trentina, precisando che il giocatore «verrà sottoposto a un intervento di revisione chirurgica al quinto dito della mano destra, infortunata a fine agosto, poiché gli ultimi accertamenti hanno evidenziato un ritardo di consolidazione ossea».

La Trentino Volley ha inoltre informato che i tempi di recupero sono ancora da definire, lasciando aperta la possibilità che lo stop si prolunghi oltre la stagione in corso.

L’infortunio risale a fine agosto, durante un esercizio di potenziamento fisico: Lavia, mentre saliva e scendeva da un plinto con un peso da 15 chilogrammi tra le mani, si è procurato la frattura del quarto e del quinto dito della mano destra — quella con cui serve e attacca — con recisione di nervi e tendini.

Una ricaduta pesante per uno dei talenti più rappresentativi del volley italiano, già tra i protagonisti della medaglia d’oro europea e della qualificazione olimpica, che ora dovrà affrontare un nuovo percorso di riabilitazione.