Secondo l'emittente, i nuovi dirigenti della Nazionale avrebbero incontrato l'allenatore catalano a Barcellona per sondarne la disponibilità. L'operazione resta complessa, ma rappresenta un tentativo concreto

Pep Guardiola è il grande sogno della nuova dirigenza della Nazionale italiana. Secondo un'esclusiva di Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo avrebbero incontrato l'allenatore catalano a Barcellona nel corso del fine settimana per verificare la possibilità di affidargli la guida tecnica dell'Italia.

L'indiscrezione, ricostruita dal giornalista Peppe Di Stefano, racconta di un contatto diretto tra i due dirigenti azzurri e Guardiola, considerato il principale obiettivo per la successione sulla panchina della Nazionale. Si tratterebbe del primo tentativo concreto di convincere il tecnico spagnolo ad accettare l'incarico di commissario tecnico.

La candidatura di Guardiola era già emersa nei giorni successivi alla nomina di Paolo Maldini come direttore tecnico e di Leonardo come advisor della Nazionale, con il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò che aveva confermato l'avvio della ricerca condivisa del nuovo commissario tecnico.

L'operazione resta comunque particolarmente complessa. Oltre al prestigio del profilo, pesano gli aspetti economici e la necessità di verificare l'effettiva disponibilità dell'allenatore catalano ad avviare un nuovo progetto sulla panchina azzurra. Secondo Sky Sport, però, il vertice di Barcellona rappresenta un segnale chiaro della volontà della nuova dirigenza di puntare sul tecnico ritenuto il profilo ideale per rilanciare il progetto della Nazionale.