I brianzoli arrivano all’appuntamento con il vantaggio conquistato nella gara d’andata al “Ceravolo” dove si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Hernani e Caso

Tutto in una notte. Alle 20 l’U-Power Stadium accende i riflettori sull’ultimo atto della stagione di Serie B: Monza e Catanzaro si giocano la promozione in Serie A nella finale di ritorno dei playoff, davanti a una cornice da record e con un’intera annata racchiusa in novanta minuti.

I brianzoli arrivano all’appuntamento con il vantaggio conquistato nella gara d’andata al “Ceravolo”, dove si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Hernani e Caso, mettendo un piede nella massima serie. Un margine importante ma non ancora decisivo, perché il Catanzaro di Alberto Aquilani è chiamato all’impresa e proverà a ribaltare il risultato per coronare un percorso straordinario.

Primo tempo

1’ – Il primo pallone lo tocca il Catanzaro.

Il tabellino

Monza (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Pessina, Hernani, Colombo, Azzi; Dany Mota; Cutrone. Allenatore: Bianco.

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Jack; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Di Francesco; Liberali, Iemmello; Pittarello. Allenatore: Aquilani.