Ne parleremo nella puntata odierna del format. Appuntamento su LaC Tv, alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre
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La vicenda del Cosenza Calcio esula dalle cronache sportiva. Il Consiglio Comunale di Palazzo dei Bruzi, con una decisione difficilmente riscontrabile in altri contesti territoriali, ha formalmente deliberato in merito al ritiro della concessione dello stadio San Vito-Marulla, attualmente in uso alla società sportiva militante nel campionato di serie C presieduta da Eugenio Guarascio.
Quali potrebbero essere le conseguenze, per il Cosenza, di rimanere senza stadio? Avremo tra gli ospiti l’ex patron Paolo Fabiano Pagliuso ed un esperto di regolamenti federali, Bruno Iovino, con importanti esperienze in serie C da direttore generale. Interverrà inoltre il giornalista della Gazzetta dello Sport Valter Leone.
Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.