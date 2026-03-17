Certe vittorie non arrivano per caso. Arrivano dopo allenamenti duri, sacrifici silenziosi e una voglia ostinata di non mollare mai. È arrivata così anche la vittoria di Antonio Ciraulo, giovane atleta della Boxe Popolare di Cosenza, che a Firenze ha conquistato la semifinale del Torneo Nazionale Nepi nella categoria Elite 55 kg, guadagnandosi un posto in finale.

L’11 aprile tornerà sul ring per giocarsi tutto, con la consapevolezza di chi ha già dimostrato di meritare quel momento.

Il Torneo Nepi, tra i più importanti appuntamenti della boxe dilettantistica italiana, riunisce atleti da tutta Italia in un percorso fatto di incontri duri, dove tecnica e carattere fanno la differenza. E Ciraulo, match dopo match, ha dimostrato di avere entrambi.

La semifinale è stata una battaglia affrontata con lucidità e coraggio. Sul ring non c’era solo un pugile, ma una storia fatta di lavoro quotidiano e appartenenza. È la storia di tutti gli atleti della Boxe Popolare di Cosenza, una realtà che continua a crescere e a farsi spazio a livello nazionale e internazionale.

Ora, per Antonio Ciraulo, resta l’ultimo passo. A riempire i giorni che mancano al ritorno sul ring di Firenze saranno la fatica e il sudore di allenamenti rigorosi affrontati con un obiettivo preciso: trasformare questo percorso in una vittoria.