Un percorso graduale e vincente tra campionati e coppe: la squadra tirrenica si afferma come realtà regionale grazie a organizzazione, risultati e alla guida del giovane tecnico

Oltre un trentennio di attesa, gli anni scuri e il silenzio calcistico. Poi il lento percorso di crescita che ha portato a un processo graduale: la Prima Categoria, poi la vittoria del campionato di Promozione A nella stagione 2022-23, la vittoria della Coppa Italia Dilettanti nella stagione 2024-25 e il coronamento della Serie D quest'anno. Il Praiatortora si candida come modello da seguire nel panorama regionale, e potrebbe non essere ancora finita.

Viscardi, un predestinato

Il timoniere di questa magica favola, inoltre, porta il nome di Salvatore Viscardi. Arrivato la scorsa estate, la società ha avuto innanzitutto il coraggio (premiato) di puntare su un allenatore così giovane per ottenere ambizioni così grandi. La competenza e le qualità però non hanno età.

Un capolavoro dipinto domenica dopo domenica e che porta (anche) la sua firma d'autore. Viscardi si mette in bacheca questo piccolo traguardo personale perché non bisogna dimenticare che era l'allenatore più giovane del campionato di Eccellenza. Nato il 13 gennaio 1992, lo stesso Viscardi vanta però un carisma da veterano e da allenatore navigato. Insomma, una sorta di predestinato se si pensa che a 34 anni non solo ha in bacheca una promozione in Serie D ma vanta già un percorso in cammina non irrilevante.

Il cammino

Prima di spulciare i dati registrati con il suo Praiatortora, andiamo con ordine ripercorrendo il suo ancora giovane cammino.

A neanche trent'anni compiuti, e quando tutti giocherebbero ancora a pallone, a lui viene affidata la guida di un blasonato e ferito Rende fresco di retrocessione dalla Serie D all'Eccellenza. Era infatti la stagione 2022-23 quando il giovane ed esordiente allenatore, sconosciuto ai più, guida a una salvezza tranquilla il club biancorosso chiudendo a quota 38 punti. Una salvezza che convince la società a puntare su di lui anche per la stagione successiva, con quest'ultima che fu addirittura migliore: il Rende chiuse a quota 44 punti, a due sole lunghezze di ritardo dai primi cinque posti.

Insomma, il rischio di bruciare le tappe era alto ma Viscardi ha sempre saputo scegliere dimostrando maturità e intelligenza anche in quest'ottica. Nella stagione successiva, infatti, accetta l'incarico di vice allenatore del Sambiase, squadra rivelazione nel campionato di Serie D e al fianco di Claudio Morelli ha la possibilità di affinare idee ed esperienza. Scelta mai così azzeccata dal momento che, come detto, nella scorsa estate arriva la chiamata dell'ambizioso Praiatortora. Un disegno che poteva anche far paura, soprattutto a un giovane allenatore che mette la paglia troppo vicino al fuoco, ma anche stavolta le aspettative non hanno deluso, con la compagine praiese ubriaca di festa per la promozione in Serie D che mancava da oltre trent'anni. Perché competenza e qualità non hanno età.

I numeri con il Praiatortora

Per molti la squadra all'ombra dell'isola di Dino è stata etichettata come sorpresa, ma il dominio del campionato dall'inizio alla fine dice tutt'altro: società organizzata e che ha pianificato tutto nei minimi dettagli.

In tal caso, i numeri non mentono mai e sono lo specchio di quanto fatto. Innanzitutto poco da dire nel girone di ritorno dove Petrone e compagni hanno fatto letteralmente un campionato a parte: punteggio pieno finora con 39 punti conquistati (dieci in più dello Stilomonasterace), dieci clean sheets su tredici gare e solamente tre reti subite. Espandendo però l'occhio all'intero campionato, si evince innanzitutto come il Praiatortora sia attualmente il miglior attacco con ben 66 gol (alla straripante media di quasi due e mezzo a partita), la più prolifica sia nei primi dieci minuti (nove gol) che negli ultimi dieci (quattordici centri) segno di come la partita sia sempre in gestione. Inoltre solo sette gol subiti in casa e con lo stadio Mario Tedesco che è stato espugnato solamente una volta in stagione, ovvero sei mesi fa: era il 12 ottobre e la Reggioravagnese passò per 1-3. Infine, ciliegina sulla torta, il Praiatortora ha mandato ben sedici giocatori diversi a segno (solo il Bocale ha fatto meglio con uno in più) a conferma di un'armonia sinfonia ben collaudata. Ecco tutti i marcatori: Baggini, Costanzo, Della Rocca, Dominguez F., Dominguez S., Gonzalez, Leirosa, Lupacchio, Maitini, Marino, Mazza, Petrone, Piccioni, Puoli, Strumia, Thiakane. In tutto questo c'è la firma di quel giovane e sbarbato allenatore di nome Salvatore Viscardi.