La Federazione ha scelto l’impianto “Macrì” del Real Cosenza come teatro dell’incontro internazionale che richiamerà in tribuna centinaia di appassionati
Cosenza si prepara ad accogliere un evento sportivo di rilievo internazionale: sabato 1° novembre, presso l’impianto sportivo “Macrì” di via degli Stadi, si disputerà il match tra le nazionali Under 18 di rugby di Italia e Irlanda. Un’occasione importante non solo per gli appassionati della palla ovale, ma per tutta la città e il Mezzogiorno, che potranno vivere da vicino una sfida dal grande valore tecnico ed educativo.
A darne l’annuncio è il sindaco Franz Caruso, che sottolinea l’importanza dell’iniziativa per la promozione dello sport e dei valori che il rugby incarna: «Si tratta di un evento prestigioso – afferma – che rappresenta una grande opportunità per promuovere una disciplina fondata su valori fondamentali come il coraggio, lo spirito di squadra, il senso di responsabilità e l’impegno».
Il sindaco evidenzia anche il significato simbolico della scelta del quartiere che ospiterà l’incontro: «È motivo di orgoglio – dichiara – accogliere questa manifestazione in un’area popolare fino a ieri trascurata, che oggi stiamo riqualificando e reinserendo nel tessuto urbano. Un evento di questa portata contribuirà a dare visibilità all’intero territorio cittadino, richiamando tifosi e appassionati anche da fuori regione».
Franz Caruso conclude ringraziando la Federazione Italiana Rugby per aver proposto Cosenza come sede dell’incontro, ricevendo il via libera dalla controparte irlandese: «Un riconoscimento alla nostra città – sottolinea –che dimostra come anche al Sud si possano ospitare eventi sportivi di livello internazionale».