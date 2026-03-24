Dopo il raduno a Roma, la squadra ha preso un volo per Lamezia. Mattia Liberali e il portiere del Cosenza Tommaso Vannucchi saranno protagonisti in campo nella fase Elite, che si giocherà a partire da domani tra il “Ceravolo” e il “San Vito-Gigi Marulla”

Il raduno a Roma, il primo allenamento al Tre Fontane, la partenza con un volo per Lamezia e l’arrivo nel ritiro di Catanzaro. La missione Europeo della Nazionale Under 19 è ufficialmente iniziata: i 20 convocati da Alberto Bollini si sono ritrovati nella Capitale, pronti ad affrontare la fase Elite in programma da domani, mercoledì 25, a martedì 31 tra il ‘Ceravolo’ di Catanzaro e il ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenza. Dopo aver brillantemente superato la prima fase disputata in Sicilia a novembre, sarà la Calabria a ospitare la fase decisiva, come accadde lo scorso anno, quando la Nazionale di Bollini non riuscì ad accedere alla fase finale. Stavolta, contro Ungheria, Slovacchia e Turchia, gli Azzurrini vogliono scrivere un finale diverso e conquistare un pass per l’appuntamento decisivo in programma in Galles dal 28 giugno all’11 luglio.

Si parte mercoledì alle 17 contro gli ungheresi, che hanno chiuso al secondo posto il loro girone della prima fase alle spalle della Francia: in squadra, anche un giocatore che milita in Italia, l’esterno Zalán Kugyela (Torino). «Stiamo preparando il girone al meglio per essere pronti – le parole di Bollini –. Ho trovato i ragazzi sereni e motivati, consapevoli di avere la responsabilità di indossare la maglia della Nazionale. Essere tornati in Calabria è sinonimo di partecipazione ed entusiasmo, l’esperienza dell’anno scorso ci ha fatto capire quanto qui si sia innamorati della maglia azzurra. Abbiamo trovato un’ottima organizzazione lo scorso anno e anche per questo siamo di nuovo qui: il pubblico di Catanzaro e Cosenza saprà trascinarci». L’altra sfida, quella delle 12 tra Turchia e Ungheria, si giocherà al ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenza.

Gli occhi del pubblico di Catanzaro saranno ovviamente tutti per Mattia Liberali: il talento ex Milan ora veste proprio la maglia del Catanzaro e nel 2026 ha già messo a segno tre gol in Serie B e servito tre assist. Liberali già lo scorso anno faceva parte del gruppo di Bollini e con una doppietta alla Spagna esaltò il pubblico del ‘Ceravolo’. C’è un convocato anche del Cosenza, il portiere Tommaso Vannucchi, arrivato nella sessione di mercato invernale.

Non solo Liberali, ci sono tanti ragazzi in campo in Calabria che hanno vissuto giornate indimenticabili. L’ultimo è stato Luca Reggiani, difensore del Borussia Dortmund, che proprio pochi giorni fa ha segnato il suo primo gol in Bundesliga; nel gruppo c’è anche il compagno Samuele Inacio, anche lui già debuttante in prima squadra. In Serie B, come Liberali, gioca anche Christian Comotto, con la maglia dello Spezia. Se il portiere Massimo Pessina il 9 novembre scorso si è trovato a difendere i pali del Bologna in Serie A nel match contro il Napoli, Matteo Cocchi ha già esordito in Champions League e in Coppa Italia con la maglia dell’Inter. Andrea Natali sta vivendo una stagione in Olanda (Az Alkmaar), Matteo Mantini gioca in Svizzera (Grasshopper); Federico Coletta, invece, con un gol all’Inter ha contribuito alla qualificazione del Benfica alle semifinali di Youth League. Lo stesso Coletta, due anni fa, segnò il primo dei tre gol con cui la Nazionale Under 17 superò 3-0 il Portogallo nella finale dell’Europeo disputato a Cipro, ed è uno dei nove convocati di quella squadra presente in Calabria. Due anni dopo, il sogno è fare il bis.