Vittoria netta contro l’Amaro Dhelios e debutto vincente per coach Serpa. I gialloblù balzano in vetta in attesa dei risultati di Bagnara e Cinquefrondi

Ritorno a casa dalla lunga trasferta di Reggio Calabria con il bottino pieno per la New Tech Pallavolo Milani Rende. Meno di un’ora e mezza è sufficiente ai gialloblù per regolare l’Amaro Dhelios, attualmente fanalino di coda in classifica.

Un 3-0 senza particolari patemi d’animo, maturato con i parziali di 25-20| 25-17| 25-19. Questo successo posiziona la Milani al primo posto della classifica di Serie C, in attesa delle gare domenicali di Bagnara e Cinquefrondi, attualmente a un punto di distanza dai giaguari. Sulla panchina della New Tech si segnala l’esordio per John Serpa, subentrato nelle ultime ore a Luigi Aloe.

Per il suo primo sestetto, coach Serpa manda in campo la diagonale composta dall’opposto Pisani e dal palleggiatore Totera, le bande Marasco e Persico, i centrali Elia e Serranò, e il libero Pisano, capitano gialloblù. La cronaca della partita Il primo set vive di break a favore della Milani, capace di portarsi più volte sul +4, e la Dhelios che puntualmente riduce le distanze.

Dopo un time out chiamato da Serpa sul 20- 19, però, gli ospiti sferrano l’allungo definitivo, con tre punti consecutivi e l’attacco vincente di Persico che sigillano il risultato sul 25-20. Il secondo set vede la New Tech saldamente in testa dall’inizio, fino a raggiungere un vantaggio massimo di ben 10 punti sul 22-12, siglato da un muro del giovane Albanese, appena entrato in campo. La Dhelios accenna una reazione, ma il distacco è troppo marcato per poter essere colmato. Così, una battuta fuori campo degli stessi reggini consegna il secondo parziale ai rendesi con un tranquillo 25-17.

Il terzo set è l’unica frazione di gioco che provoca qualche pensiero agli ospiti, che si trovano sotto 0-4. Ridotto prontamente lo svantaggio, la Milani si trova sotto l’ultima volta sul 16-17, dopodiché preme sull’acceleratore per porre fine alla partita. Persico, autore di un brillante terzo set, ed Elia, protagonista di 4 difese consecutive nel finale, conducono la New Tech al 25-19 definitivo.

Il tabellone segna così un 3-0 che fotografa una partita mai veramente in discussione. Il successo di Reggio Calabria nel settimo turno di campionato colloca la Milani al primo posto con 16 punti. Ai ragazzi di Serpa non resta che attendere i risultati di Bagnara e Cinquefrondi per conoscere la propria posizione al termine di questo turno. In ogni caso, sarà presto tempo di tornare in palestra per preparare l’insidiosa sfida di domenica 23 novembre. Quel giorno al PalaPirossigeno sarà attesa la Polisportiva Montalto, capace di sconfiggere 3-1 la quotata New Hospital VSF Paola.