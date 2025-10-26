I granata rifilano 3 gol al Bisignano nella 7^ giornata di campionato e sono subito dietro le battistrada. Grande protagonista Brandalisse Perez che fa 2 gol

Successo netto e meritato della PLM Morrone, che supera per 3-0 il Bisignano nella 7^ giornata del campionato di Promozione e vendita così a quota 14. Ora la vetta, occupata da Mesoraca, Sersale e Corigliano, dista soltanto 2 punti. Protagonista assoluto di oggi pomeriggio il fantasista argentino Matias Brandalisse Perez, autore di una doppietta che ha indirizzato la gara nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato.

Primo tempo equilibrato

La cronaca si apre al 2' con una chance per Pisani, che riceve da Raimondo ma conclude alto da buona posizione. Il Bisignano risponde con un contropiede orchestrato da Quintieri, ma Palermo è attento. Al 26' tiro a giro di Petrone e ancora l'estremo granata risponde presente. La PLM Morrone si rende pericolosa al 34' con Aiello, che calcia al volo su schema da punizione, ma la palla finisce alta. Prima dell'intervallo, il Palermo si oppone anche a un tiro insidioso di Cardamone, mantenendo lo 0-0.

La PLM Morrone si dilaga nella ripresa

La partita cambia volto in avvio di secondo tempo: al 4' Pirillo, già ammonito, stende Mazzei e viene espulso. Il Bisignano resta in dieci e la Morrone ne approfitta subito. All'11' Brandalisse (nella foto) si inventa una grande giocata sulla destra, entra in area e trafigge Pellegrino sul primo palo per l'1-0. Al 21' arriva il raddoppio: l'argentino recupera un pallone a metà campo, punta la difesa e con un destro chirurgico all'angolino firma il 2-0 e la sua doppietta personale. La squadra di Stranges domina e sfiora il tris al 33' con Raimondo, che di testa impegna ancora Pellegrino. Il 3-0 arriva al 37': lancio perfetto di Gigliotti per Amendola, controllo e tiro vincente che chiude definitivamente la gara. Nel finale la Morrone va vicina anche al poker con Diaz Uriel, di poco impreciso di testa su cross di Pucciano. L'ultima chance è un tiro a giro di Mazzei che però va alto e la gara si chiude sul 3-0 per i granata.

Il tabellino di PLM Morrone-Bisignano 3-0

PLM Morrone: Palermo, Riga, Talarico, Munoz (dal 1'st Mazzei), La Torre, Scarnato, Brandalisse (dal 39'st Diaz Uriel), Sarpa, Pisani (dal 20'st Amendola), Raimondo (dal 42'st Pucciano), Aiello (dal 23'st Gigliotti). A disposizione: Bellisario, Pansera, Nicoletti, Sasso, Caligiuri. Allenatore: Stranezze

Bisignano: Pellegrino, Crispino, Filippo, Barbieri (dal 35'st Guglielmelli), Castellano, Petrone, Pirillo, De Biase, Caruso S. (dal 35'st Domanico), Quintieri (dal 22'st Casciaro), Cardamone (dal 22'st De Luca). A disposizione: Ferraro, Caruso A., Porro, Iannello, Binetti. Allenatore: Infusino

Arbitro: Natale di Soverato (Paternoster - Sammarro di Rossano)

Marcatori: 11'st, 21'st Brandalisse, 37'st Amendola