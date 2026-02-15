Sconfitta pesante per la PLM Morrone. Non tanto per il punteggio e per l’andamento della gara, visto che con l’Altomonte RC è stata una sfida combattutissima e decisa da un episodio nel finale. Il ko è pesante per la classifica, visto che da questa sera i ragazzi di Stranges non sono più da soli in testa alla classifica, ma, dopo 21 partite giocate, condividono il primo posto nel campionato di Promozione con il Sersale a quota 47 punti. Più staccate le altre: il Mesoraca perde e resta a 42 in compagnia del Cassano. L’Altomonte RC invece, in virtù dei tre punti conquistati oggi, sale a 40 ed agguanta il 5° posto.

Primo tempo combattuto

La partenza è di marca ospite. L’Altomonte ci prova con un calcio di punizione di Tesare sul quale Palermo arriva bene. Il buon momento degli uomini di Vaccaro è intervallato dal tentativo di Brandalisse per la PLM Morrone al 18’. Franza respinge. Al 23’ però è ancora l’Altomonte che ha in canna il colpo del vantaggio ma lo spreca. Azzaro è liberato da uno splendido lancio di Cianci e si trova a tu per tu con Palermo ma quando ormai sembra fatta, non trova lo specchio e l’azione sfuma. Il forcing altomontese è costante e cinque minuti dopo il colpo di testa di Mascarenhas viene parato ancora da Palermo. Alla mezz’ora finalmente la PLM Morrone si fa vedere in avanti. Angolo di Gigliotti, testa di La Torre, ma palla va alta di poco. Al 36’ ancora granata con il cross di Sarpa per Amendola, ma anche stavolta il colpo di testa è impreciso. La prima frazione, nonostante le buone occasioni, termina a reti inviolate.

Nella ripresa si decide la gara

La ripresa si apre con il vantaggio dell’Altomonte. Al 3’ infatti, cross dalla destra, inserimento di Alcolado Segura sul primo pallo che anticipa tutti e riesce a girare in gol la sfera. La reazione della PLM Morrone però è immediata. Capitan Sarpa si inserisce sulla destra, cross preciso al centro area per Amendola che tira e fa gioire i suoi superando Franza: al 10’ del secondo tempo il risultato è di 1-1. Dopo le due fiammate la partita diventa più combattuta e meno spettacolare. I minuti scorrono senza molto da segnalare. Alla mezz’ora però, l’episodio che decide la gara. Lancio in avanti dalla retrovie che la difesa granata respinge corto. Sulla palla si avventa Caceres che prende la mira e la mette sotto l’incrocio dei pali dove Palermo non può proprio far nulla. Rete bellissima. L’ Altomonte è di nuovo in vantaggio e ci rimarrà fino alla fine. Perché i tentativi della PLM Morrone sbattono puntualmente su Cianci e compagni e la gara finisce senza nulla da segnalare dalle parti di Franza. Uno scherzetto di Carnevale ben riuscito per gli ospiti che centrano tre punti importanti e condannano nuovamente la PLM Morrone alla sconfitta dopo un’imbattibilità durata 16 giornate.

Il tabellino di PLM Morrone-Altomonte RC 1-2

PLM Morrone: Palermo, La Torre, Riga, Munoz, Talarico (dal 35’st Tuoto), Scarnato, Brandalisse, Raimondo (dal 9’st Aiello), Amendola, Sarpa, Gigliotti (dal 1’st Nicoletti). A disposizione: Bellisario, Sacko, De Luca, Caligiuri, Fiordalisi, Pisani, Capuano. Allenatore: Stranges

Altomonte Rc: Franza, Sapia, Haidar, Faure, D’Acri (dal 7’st Bonafine), Cianci, Toziano, Alcolado Segura (dal 40’st Chieffa), Tesare (dal 7’st Iorio), Mascarenhas, Azzaro (dal 24’st Caceres). A disposizione: Gaeta, Forconi, Vodanovich, Beltritti, Mancini. Allenatore: Vaccaro

Arbitro: Zaccaro di Catanzaro (Villella di Lamezia Terme – Sammarro di Rossano)

Marcatori: 3’st Alcolado Segura, 10’st Amendola, 30’st Caceres

Note: spettatori 250 circa. Ammoniti: Amendola, Raimondo, Scarnato, La Torre, Munoz (PLM), Tesare, D’Acri, Iorio, Faure (A). Calci d’angolo: 3-5. Minuti di recupero: 2 pt, 5 st