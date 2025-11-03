Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha accolto a Palazzo dei Bruzi il giovanissimo atleta Lorenzo Gubbini, convocato ufficialmente per partecipare alle Summer Deaflympics di Tokyo, le Olimpiadi internazionali dedicate agli atleti non udenti.

Durante l’incontro, il primo cittadino ha espresso al ragazzo il sostegno e l’affetto dell’intera comunità cosentina, pronta a seguirlo nella sua avventura sportiva con orgoglio e partecipazione.

«Cosenza sogna il podio con Lorenzo Gubbini – ha dichiarato Caruso –. Lo sosterrà con entusiasmo, accompagnandolo verso l’auspicato trionfo. A soli quindici anni, Lorenzo è già un campione di vita: determinato, perseverante, capace di affrontare ogni ostacolo senza mai arrendersi. È stato un vero piacere riceverlo nella casa comunale e ascoltare i suoi sogni e le sue ambizioni, che sono certo saprà realizzare».

Nel corso dell’incontro, il sindaco ha voluto sottolineare il valore simbolico della storia di Lorenzo, capace di ispirare tanti coetanei. «Lorenzo è la dimostrazione concreta che, credendo in se stessi e nelle proprie capacità, è possibile superare le difficoltà e raggiungere i traguardi più ambiziosi. A lui rivolgo l’augurio di continuare a crescere e distinguersi, portando alto il nome di Cosenza».

Alla cerimonia ha preso parte anche Francesco Spadafora, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e cugino dell’atleta, che ha espresso grande orgoglio per i successi del giovane campione, definendolo «motivo di ispirazione per l’intera città».

A conclusione della visita, il sindaco Franz Caruso ha consegnato a Lorenzo una targa ricordo, in segno di riconoscimento per la prestigiosa convocazione alle Summer Deaflympics di Tokyo e per il brillante percorso sportivo già costruito nonostante la giovanissima età.