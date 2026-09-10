Domenica si riaccendono i riflettori sul campionato di Eccellenza, pronti ad alzare il sipario su una nuova stagione dilettantistica. Tutto è pronto per il primo fischio d'inizio e tra le protagoniste più attese c'è senza dubbio la Paolana.

Il club tirrenico si affaccia al nuovo torneo forte delle certezze e dell'ottimo percorso della passata stagione, chiusa a ridosso della zona playoff (sfumati unicamente per la nota e severa regola dei dieci punti di distacco). Nonostante una rosa profondamente rinnovata e già competitiva, la dirigenza cosentina ha dimostrato di non voler lasciare nulla al caso, piazzando un doppio colpo di mercato proprio allo scadere per regalare gli ultimi tasselli di spessore al proprio organico.

Tavdgiridze torna al "Tarsitano"

Il primo gran botto porta il nome di Shota Tavdgiridze, attaccante georgiano classe 2002 ma ormai punto di riferimento del panorama dilettantistico calabrese. Il ventiquattrenne ha già ampiamente dimostrato il suo valore nella regione: indimenticabile la sua prima esperienza in Promozione B con la maglia della Pro Pellaro, dove trascinò la squadra a suon di numeri mostruosi, mettendo a segno 10 gol e mettendo a referto ben 15 assist.

Un impatto devastante confermato successivamente anche con la casacca del Val Gallico, guarda caso proprio sotto la guida tecnica di mister Francesco Corapi. Per Tavdgiridze si tratta di un gradito ritorno all'ombra del "Tarsitano" dopo la parentesi all'Ugento: a Paola ritroverà l'ambiente che ben conosce e soprattutto il suo ex allenatore, pronto a valorizzarne nuovamente il talento e l'imprevedibilità offensiva.

Muscoli e prospettiva a centrocampo: ecco Toziano

A completare la mediana e ad alzare l'asticella della qualità arriva invece Matteo Toziano, centrocampista classe 2004 prelevato dall'Altomonte. Nonostante la giovanissima età, Toziano vanta già un bagaglio d'esperienza di tutto rispetto.

Cresciuto nei settori giovanili di Crotone e Vibonese, il nuovo mediano biancoazzurro ha già collezionato presenze importanti nel campionato di Serie D indossando le maglie di Castrovillari, Cittanova e Igea Virtus. Un profilo giovane ma pronto, dinamico e con personalità, capace di garantire equilibrio e geometria al centrocampo.

Con questi ultimi due importanti acquisti, la formazione biancoazzurra completa il mosaico ed è pronta a presentarsi ai nastri di partenza con ambizione e rinnovato entusiasmo. I tifosi sono pronti: la caccia alle posizioni vertice dell'Eccellenza è ufficialmente aperta.