Dopo la pausa estiva, riprendono i lavori dell'assise cittadina del capoluogo bruzio. Il Consiglio comunale di Cosenza è stato convocato in seduta ordinaria di prima convocazione per martedì 15 settembre 2026 alle ore 15.30 (con eventuale seconda convocazione fissata per il 16 settembre alle ore 16.30) presso la Sala Consiliare di Palazzo dei Bruzi.

L'elemento centrale della ripresa politica riguarda il ritorno del vicepresidente Roberto Sacco (Vincenzo Francesco Sacco), sospeso nei mesi scorsi dalla Prefettura a seguito dell'applicazione di una misura cautelare.

Il reintegro nell'assise e la situazione giudiziaria

Il primo punto inserito all'ordine del giorno prevede proprio la presa d'atto della cessazione della causa di sospensione di diritto dalla carica elettiva (ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 235/2012). Contestualmente, si formalizzerà il reintegro di Roberto Sacco alla carica di consigliere e la decadenza del consigliera sostituta temporanea, Gaetana Corato.

Il provvedimento segue un'ulteriore attenuazione del regime cautelare nei confronti di Sacco: sono stati infatti revocati gli arresti domiciliari, sostituiti dall'obbligo di dimora nel territorio comunale di Cosenza. L'esponente politico è indagato per le ipotesi di reato di estorsione e maltrattamenti in famiglia ai danni della convivente, contestazioni formulate dalla Procura che dovranno seguire il vaglio delle successive fasi giudiziarie.

Gli altri punti all'ordine del giorno

Oltre al reintegro di Sacco e alla conseguente presa d'atto della nuova composizione dei gruppi consiliari, la seduta prevede l'esame di diverse questioni amministrative e finanziarie: