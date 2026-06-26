L'ex bandiera di Rende e Cosenza presenta una nuova società che punta su settore giovanile, prima squadra e investimenti privati. «Vogliamo restituire entusiasmo e identità alla città»

Una nuova società calcistica si affaccia nel panorama sportivo dell'area urbana. È stata presentata ufficialmente la City Rende FC, progetto guidato dall'ex calciatore e allenatore Roberto Occhiuzzi, che punta a costruire una realtà sportiva radicata sul territorio e orientata alla crescita dei giovani.

Per Occhiuzzi, storico capitano del Rende e bandiera del Cosenza, il nuovo percorso rappresenta l'evoluzione di un lavoro iniziato circa due anni fa. Tecnico UEFA Pro e protagonista della storica salvezza del Cosenza in Serie B nel 2020, l'ex allenatore rossoblù ha spiegato che la nuova società nasce con l'obiettivo di restituire identità ed entusiasmo alla città.

«Il calcio italiano sta vivendo una crisi di visione – afferma Occhiuzzi –. Abbiamo scelto di investire sui giovani, studiando i migliori modelli nazionali e internazionali. Per restituire a Rende il calcio che merita serviva una realtà solida. La City Rende FC non è il progetto di un singolo, ma di un'intera città».

La società si presenterà con i tradizionali colori biancorossi e con il vessillo storico della città. Il progetto non si limiterà alla scuola calcio, ma comprenderà l'intero settore giovanile e una prima squadra che sarà iscritta al campionato regionale dilettanti.

Secondo quanto illustrato dalla società, il percorso ha mosso i primi passi in collaborazione con l'Università della Calabria, che ha accompagnato la fase iniziale dell'iniziativa. In questi due anni il progetto avrebbe già coinvolto un numero significativo di giovani atleti, consolidando una base organizzativa che ora si amplia con una struttura societaria più articolata.

La City Rende FC sottolinea inoltre di poter contare su una piena autonomia economica grazie all'investimento diretto di Roberto Occhiuzzi e delle aziende di famiglia. Allo stesso tempo la società lancia un appello alle istituzioni, agli imprenditori e alle realtà del territorio affinché possano contribuire alla crescita del progetto.

«La nostra porta è spalancata – conclude Occhiuzzi –. Insieme possiamo riportare la gloria e l'entusiasmo che questi colori e questa città meritano».

L'obiettivo dichiarato è quello di costruire un ecosistema calcistico stabile, capace di coniugare formazione sportiva, crescita dei giovani e appartenenza al territorio, facendo della City Rende FC un nuovo punto di riferimento per il calcio rendese.