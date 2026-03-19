Il maestro Domenico Massarini commenta positivamente il nuovo sodalizio col club di Filomia: «L’unione, la sinergia e la collaborazione sono elementi fondamentali per migliorarsi giorno dopo giorno»

La Polisportiva Smile continua a espandere il proprio progetto sportivo sul territorio cosentino, aggiungendo un nuovo tassello di grande valore: da ieri la storica ASD Cobra Team Cosenza entra ufficialmente a far parte della famiglia Smile, assumendo la denominazione Smile Cobra Team. Un passaggio che non rappresenta soltanto un cambio di nome, ma l’inizio di una sinergia destinata a rafforzare ulteriormente il movimento degli sport da combattimento in Calabria.

L’ASD Cobra Team Cosenza è da anni un punto di riferimento regionale per la kickboxing e la boxe. Guidata dal maestro Domenico Massarini, ex atleta e tecnico di grande esperienza, la società ha costruito nel tempo un percorso solido, fondato su disciplina, sacrificio e passione.

La palestra è diventata un vero laboratorio di crescita sportiva e personale, capace di formare atleti competitivi e giovani cittadini consapevoli. I risultati ottenuti parlano da soli: la Cobra Team ha espresso negli anni atleti convocati stabilmente nelle nazionali Federkombat, conquistando medaglie e riconoscimenti internazionali. Tra i nomi più rappresentativi: Romina Cozzolino, doppio bronzo ai Mondiali WAKO in Bosnia e in Italia, Gennaro Aloe, campione del mondo di kickjitsu IFMMA, Marianteresa Talarico, terza agli Europei 2021 in Turchia, Luciano Brunetti, vicecampione del mondo junior di low kick. Un palmarès che testimonia l’alto livello tecnico raggiunto e la qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra.

Parallelamente alla kickboxing, la società ha costruito un settore pugilistico di grande spessore, affiliato alla Federazione Pugilistica Italiana. L’attività agonistica è intensa, con atleti impegnati quasi ogni settimana in competizioni nazionali. Tra i talenti emergenti Jacopo Negri, 13 anni, pugile IBA Under 15, 10 match all’attivo, appena rientrato dal prestigioso Torneo Mura di Roseto degli Abruzzi, Maria Labianca, 20 anni, pugile IBA Elite, con 20 match disputati, Rossella Chirillo, 21 anni, pugile IBA: prima atleta italiana iscritta nella categoria Paraboxe, un primato che rende orgogliosa l’intera città di Cosenza e che apre la strada a un percorso di inclusione sportiva di grande valore

Nel commentare l’ingresso nella Polisportiva Smile, il maestro Domenico Massarini ha espresso grande soddisfazione, sottolineando il valore umano e sportivo di questa nuova collaborazione: «Siamo estremamente orgogliosi di entrare a far parte di questo progetto che valorizza le eccellenze sportive del territorio cosentino. Ringrazio la Polisportiva Smile, il dottor Filomia e Francesco Manna per aver creduto in noi e per l’opportunità di condividere un percorso fondato sui veri valori dello sport: impegno, sacrificio e crescita personale».

Poi ancora: «Crediamo fortemente che unendo le forze si possa fare davvero la differenza. L’unione, la sinergia e la collaborazione sono elementi fondamentali per migliorarsi giorno dopo giorno. Come Cobra Team Cosenza siamo fieri di far parte della Polisportiva Smile e pronti a dare il nostro contributo per raggiungere traguardi sempre più importanti».

Il presidente Francesco Manna e il vicepresidente Armando Filomia hanno espresso piena soddisfazione per l’ingresso della Cobra Team nella famiglia Smile, definendolo un passo strategico per la crescita del movimento sportivo cosentino.

Una scelta che rafforza la mission della Polisportiva: promuovere lo sport come strumento di inclusione, formazione e valorizzazione del talento.