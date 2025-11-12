Mentre il Castrovillari Calcio attraversa uno dei periodi più difficili della sua storia recente, segnato da crisi finanziarie e pesanti penalizzazioni, un nuovo e stimolante progetto calcistico prende forma nella città dei lupi. È nata ufficialmente l'ASD Pollino, una società che ha scelto di ripartire dal campionato più umile, la Terza Categoria, ma con aspirazioni che puntano decisamente in alto. Una iniziativa che rappresenta un amore incondizionato per il calcio, promosso in larga misura da ex dirigenti storici del Castrovillari Calcio con Davide Bellizzi indicato quale Presidente. Queste figure, con anni di esperienza alle spalle nel management sportivo, hanno deciso di non abbandonare la loro passione, ma di rifondarla su basi nuove e solide.

La creazione dell'ASD Pollino non è mossa da intenti polemici né vuole in alcun modo porsi in contrapposizione con la società principale della città. La dirigenza ha specificato che l'obiettivo è esclusivamente quello di coltivare la propria passione, ricreare un ambiente sportivo sano e genuino e, soprattutto, fomentare l'attività sportiva giovanile e dilettantistica nel territorio. «Vogliamo dimostrare che il calcio, anche a livelli minori, può essere gestito con professionalità e trasparenza - spiegano i fondatori - siamo qui per aggiungere valore al panorama sportivo di Castrovillari, non per sottrarne. La nostra base è la Terza Categoria, ma la nostra mentalità è da categorie superiori.»

Le ambizioni dell'ASD Pollino non sono un mistero. Nonostante l'iscrizione al campionato più basso, la società ha già messo in chiaro di voler scalare rapidamente la gerarchia regionale puntando a tornei di più alto valore tecnico già dalla prossima stagione. Per garantire che questo obiettivo si concretizzi immediatamente, la panchina è stata affidata a Marco Colle un tecnico di grande esperienza e carisma, un primo segnale forte lanciato dalla società alla piazza. Al tecnico che vanta diverse esperienze in categorie più blasonate è stato affidato il compito di plasmare una squadra vincente e di guidare i giocatori verso l'ambita e immediata prima promozione. La conoscenza del territorio e del calcio dilettantistico calabrese caratterizzato proprio dal tecnico e dirigenti di comprovata esperienza è considerato il fattore chiave per trasformare l'entusiasmo della neonata dirigenza in successo sul campo candidandosi a diventare una lieta sorprese della stagione sportiva castrovillarese.