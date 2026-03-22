Si chiude con una sconfitta per la Pirossigeno Cosenza lo scontro salvezza con la Came Treviso. Il siluro vincente di Arrieta nel primo tempo illude i rossoblù che subiscono poi la rimonta dei padroni di casa che riescono a portarsi sul 3-1. Marcelinho restituisce qualche speranza al quintetto di Ibañes sfruttando un bell'assist di Arrieta ma Antoniazzi a poco più di un minuto dallo scadere chiude i giochi siglando il punto del definitivo 4-2.

La cronaca

Sono i padroni di casa a portare la prima insidia del match. Su azione da calcio d'angolo si crea un mischione che libera Japa Vieira alla conclusione ravvicinata, Parisi è attento e respinge. Ancora Came pericolosa: al 4' diagonale di Donin sul quale Parisi sfodera un ottimo riflesso deviando in corner. Si fanno vedere anche i lupi al minuto 5 con il piazzato di Arrieta dalla distanza respinto da Pietrangelo.

Ancora un tentativo dei rossoblù su palla da fermo: punizione calciata da Marchio, sulla risposta del portiere di casa parte un flipper che per poco non manda la sfera a varcare la linea di porta. Al minuto 11 doppio intervento prodigioso di Gianluca Parisi su Azzoni e Japa Vieira. La sblocca la Pirossigeno al 15' con il siluro di Kevin Arrieta che si insacca nell'angolino basso. Il pareggio della Came però non tarda ad arrivare ed è opera di Japa Vieira sugli sviluppi di un calcio piazzato. Si va al riposo sul risultato di 1-1.

Grande equilibrio nella seconda frazione di gioco. I primi 6 minuti scorrono via senza occasioni da annotare sul taccuino. Poi, su azione da calcio d'angolo, la Came ribalta il risultato con IL tocco di Gargantini che beffa Parisi. Sulle ali dell'entusiasmo i veneti trovano anche la terza rete con Suton, che dopo due assist, riesce a togliersi la soddisfazione della marcatura personale con un diagonale vincente. Coach Ibañes opta subito per il portiere di movimento.

I lupi vogliono rifarsi sotto e ci provano con Arrieta, provvidenziale Pietrangelo in uscita bassa. Si riapre il match con il gol del 3-2 siglato da Marcelinho, che raccoglie un assist illuminante di Arrieta e fa centro di testa. Con gli ospiti sbilanciati in avanti alla ricerca del pari Azzoni colpisce il palo a porta sguarnita. Poco più tardi ci pensa però Antoniazzi a mettere a segno la quarta rete della Came complicando le operazioni di rimonta della Pirossigeno. La fortuna non assiste i rossoblù che colpiscono un palo con Marcelinho e sfiorano il gol che avrebbe acceso i secondi finali con Tonidandel, fermato da una grande parata di Pietrangelo. Termina 4-2 per Treviso.

Il tabellino

CAME TREVISO-PIROSSIGENO COSENZA 4-2 (pt 1-1)

TREVISO: Pietrangelo, Antoniazzi, Suton, Japa Vieira, Donin. Fior, Ercolessi, Andrè Ferreira, Bui, Azzoni, Thiago Bissoni, Gargantini. All. Rocha

COSENZA: Parisi, Adornato, Tonidandel, Bavaresco, Marcelinho. Golia, De Brasi, Marchio, Soliberto, Trentin, Arrieta, Canal. All. Ibañes

ARBITRI: Luca Paverani di Roma 2, Giovanni Zannola di Ostia Lido.

CRONO: Antonio Dimundo di Molfetta.

MARCATORI: 15'38" pt Arrieta (C), 16'24" pt Japa Vieira (T), 06'46" st Gargantini (T), 07'41" st Suton (T), 14'12" st Marcelinho (C), 18'26" st Antoniazzi (T)

NOTE: Gara disputata alle ore 17:30 al PalaCicogna di Ponzano Veneto (TV). Ammoniti: 16'22" pt Arrieta (C), 17'29" pt Suton (T), 00'28" st Bavaresco (C), 05'34" st Trentin (C).