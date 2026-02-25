Un punteggio che vale un biglietto per l’Italia che conta, e che riaccende i riflettori su un movimento calabrese in ripartenza. Sara Basile, atleta junior della Sport4life di Cosenza, ha conquistato il pass nazionale nel nuoto artistico al Campionato regionale invernale disputato alla piscina Nesima di Catania, appuntamento dedicato alle categorie Esordienti, Ragazze e Juniores.

Da Cosenza alla Sicilia: il risultato negli Obbligatori

Nel percorso di qualificazione, la fase chiave è quella degli Obbligatori, esecuzioni tecniche in cui contano equilibrio, linee, altezza e precisione delle transizioni: senza il punteggio minimo previsto dal regolamento non si accede alle prove di coreografia.

Proprio qui Basile ha centrato il risultato più pesante: con un punteggio complessivo di 68,1074 ha ottenuto la qualificazione alle fasi nazionali, dove si confronterà con le atlete provenienti da tutte le regioni.

Il percorso: dalla ripartenza post-Covid all’agonismo

Il testo ricostruisce anche la crescita dell’atleta cosentina, indicata come pioniera della ripresa dell’agonismo in Calabria nel nuoto artistico. Sara ha iniziato nel primo anno dopo la chiusura degli impianti per l’emergenza Covid, a dieci anni, passando poi da quattro anni nel settore Propaganda all’ingresso nel circuito agonistico da circa un anno.

A questi livelli le specialità sono due: Obbligatori e Coreografie. Le coreografie rappresentano la parte più spettacolare e seguono il regolamento internazionale FINA, ma l’accesso passa prima dal punteggio sugli Obbligatori.

Prossima tappa: Campionati italiani estivi a Savona

Il prossimo appuntamento fissato è il Campionato italiano estivo, in programma a luglio a Savona. Un traguardo definito importante non solo per l’atleta, ma anche come segnale per il movimento calabrese del nuoto artistico che torna a farsi spazio nel panorama nazionale.

Sport4life: «Più di una qualificazione»

Il presidente della Sport4life Cosenza, Carmine Manna, sottolinea il valore simbolico del risultato: «Il risultato ottenuto da Sara rappresenta per noi molto più di una qualificazione». E aggiunge: «Sara è un esempio di impegno e determinazione per tutte le nostre atlete. Il pass per le fasi nazionali è un traguardo importante, ma anche un punto di partenza: continueremo a sostenerla con convinzione nel percorso verso il Campionato italiano estivo di Savona».