La Smile Cosenza Pallanuoto conquista una vittoria di grande prestigio nella sesta giornata del campionato di Serie A1 femminile, superando la Sis Roma per 16-15 ai rigori al Centro Federale di Ostia. Un risultato che consente alla formazione calabrese di salire a quota 11 punti e di collocarsi nelle posizioni di vertice della classifica.

La partita è stata equilibrata e intensa. La Sis Roma, reduce dal successo in Coppa Italia e da una vittoria netta contro le campionesse d’Italia, è partita forte, ma Cosenza ha saputo reagire nel finale, riuscendo a recuperare nel quarto tempo con un parziale di 5-1 che ha portato la sfida ai rigori. Dal dischetto, le cosentine sono state più precise e hanno chiuso sul 16-15.

Al termine della gara, il presidente Francesco Manna ha commentato con soddisfazione la prestazione della squadra: «È stata una partita giocata bene da entrambe le formazioni, molto equilibrata. Abbiamo recuperato nell’ultimo tempo, e questo ci ha dato fiducia. Complimenti al mister, alle ragazze e allo staff. Vincere contro una squadra come la Roma ci fa capire che siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo restare concentrati e continuare a lavorare. Speriamo di poter disporre presto di spazi migliori per allenarci. Ora pensiamo a consolidarci».

Il tecnico Occhione ha sottolineato l’atteggiamento del gruppo: «Le ragazze hanno fatto una grande partita, gestendo bene sia la fase difensiva che quella offensiva. Un po’ di fortuna ci ha aiutato nei momenti decisivi, ma il merito è tutto loro».