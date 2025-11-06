Le calabresi vincono e salgono a quota 11 punti in classifica nel campionato di Serie A1 femminile. Gara equilibrata, decisa dopo una grande rimonta nel quarto tempo
La Smile Cosenza Pallanuoto conquista una vittoria di grande prestigio nella sesta giornata del campionato di Serie A1 femminile, superando la Sis Roma per 16-15 ai rigori al Centro Federale di Ostia. Un risultato che consente alla formazione calabrese di salire a quota 11 punti e di collocarsi nelle posizioni di vertice della classifica.
La partita è stata equilibrata e intensa. La Sis Roma, reduce dal successo in Coppa Italia e da una vittoria netta contro le campionesse d’Italia, è partita forte, ma Cosenza ha saputo reagire nel finale, riuscendo a recuperare nel quarto tempo con un parziale di 5-1 che ha portato la sfida ai rigori. Dal dischetto, le cosentine sono state più precise e hanno chiuso sul 16-15.
Al termine della gara, il presidente Francesco Manna ha commentato con soddisfazione la prestazione della squadra: «È stata una partita giocata bene da entrambe le formazioni, molto equilibrata. Abbiamo recuperato nell’ultimo tempo, e questo ci ha dato fiducia. Complimenti al mister, alle ragazze e allo staff. Vincere contro una squadra come la Roma ci fa capire che siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo restare concentrati e continuare a lavorare. Speriamo di poter disporre presto di spazi migliori per allenarci. Ora pensiamo a consolidarci».
Il tecnico Occhione ha sottolineato l’atteggiamento del gruppo: «Le ragazze hanno fatto una grande partita, gestendo bene sia la fase difensiva che quella offensiva. Un po’ di fortuna ci ha aiutato nei momenti decisivi, ma il merito è tutto loro».